Annorlunda tappning av Askungesagan i Västansjö Folkets Hus

Allt sedan Folkets Hus i Västansjö byggdes någon gång under 30-talet, har ensembler och musikgrupper avlöst varandra.

Fram till årsskiftet vintern 2017-2018, har det under 17 år hållits O-revyn i lokalerna. Dock inför 2019, har det gjorts en paus. En av skådespelarna i förra helgens föreställning, Uno Walther, medverkade under alla 17 år i O-revyns föreställningar.