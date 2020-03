Läsarna berättar: Estet som nu pluggar på distans

Jag är en 18-årig tjej som går andra året på musik-estet-linjen i Örnsköldsvik. Och förra veckan hörde jag och min klass talas om att regeringen ville stänga gymnasieskolor. Vi tvekade på att Örnsköldsviks gymnasium skulle stänga, men nu sitter vi här hemma med distansundervisning.

Många kanske undrar hur en praktisk linje fungerar i dessa tider och estet som ändå är en halvt praktisk linje vill jag säga att det ändå fungerar. Jag har sånglektioner via FaceTime, har telefonsamtal med min gitarrlärare och får inspelningar hur låten ska låta. Kören och ensemblen har vi denna veckan fått spela in stämmor vi har på olika låtar. Vi skulle haft en konsert förra veckan som blev inställd på grund av det som försiggår i världen, vilket var jättetråkigt men what to do liksom?

I alla andra ämnen får vi uppgifter skickade till oss som vi sedan lämnar in.

Vi har duktiga lärare som har löst denna nya situationen och jag är säker att vi kommer till land med distansundervisningen.

Helt ärligt är det tråkigt att bara sitta hemma. Jag har katten som skriker att han vill ut. Min familj får höra en ännu mer pratglad mig när de kommer hem. Jag är uttråkad och behöver mina polare att hitta på roligheter med... Men som Alfons säger ”Om man alltid har roligt så märker man inte att man har roligt... därför måste man också ha tråkigt ibland”

Men på grund av Coronaviruset har vi alla fått nya erfarenheter. Vi har lärt oss hur man hamstrar. Och vet ni vad? 2020 det kan vi officiellt säga är året vi människor lärde oss tvätta händerna!

Ta hand om varandra och sjung blinka lilla stjärna, en av Modos hejaramsor eller någon annan låt du föredrar när du tvättar dina händer!

/ 18-årig estetare

