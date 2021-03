Larsson: Det krävdes en ny Sollefteååkare – nu har Ebba Andersson skrivit in sig i historieböckerna

Det var 33 år sedan Marie-Helene Westin blev tvåa i den totala världscupen, säsongen 1987-1988. Hon var då den första svenska kvinna att sluta topp tre i den totala världscupen.

Nu är hon inte ensam längre.

Nu har hon sällskap av en annan Sollefteååkare.

Nu har hon sällskap av Ebba Andersson.

För vilken säsong Ebba Andersson har presterat.

Vid VM i Oberstdorf blev det dubbla bronsmedaljer – hennes första individuella i ett mästerskap.

Den första världscupsegern vann hon under säsongen – efter en stark klättring uppför monsterbacken Alpe Cermis under Tour de Ski. Tio pallplatser i världscupen blev det totalt för Ebba Andersson under säsongen. Lägg därtill en tredjeplats i sammandraget under Tour de Ski.

Det är starka papper.

Nu ska vi dock komma ihåg att trots Ebba Anderssons fina prestationer under året så har de norska åkarna inte deltagit i alla tävlingar med anledning av deras coronapaus under säsongen. Det har däremot inte Sverige heller gjort då längdlandslaget valde att stå över dubbla världscuptävlingar strax före jul.

Men betyder det något?

Kanske lite då den norska dominansen i den totala världscupen brukar kunna vara stor.

Det går däremot inte att komma ifrån att det inte går att vinna om man inte deltar. Samtidigt som Ebba Andersson, och Frida Karlsson för den delen, presterade fina resultat under VM i Oberstdorf. Då var norskorna med och tävlade.

– Jag ser det som ett bra bevis på att jag har uppnått mycket bra i skidspåret den här säsongen. Det är sällan ett resultat ljuger, sade Ebba Andersson till SVT efter söndagens avslutande världscuplopp.

Jag kan inte annat än hålla med henna – det är sällan ett resultat ljuger och Ebba Andersson har presterat fina resultat.

Jag tror inte heller att det är den sista.

För när årets sista världscuplopp summerades under söndagen avslutade Ebba Andersson med en pallplats. Den tionde för säsongen. En pallplats som även säkrade tredjeplatsen i den totala världscupen.

Det har varit en speciell och historisk tid på många sätt de senaste tolv månaderna.

Nu har Ebba Andersson skrivit in sig i den svenska och internationella skidhistorien på allvar och är en del av den – och det är klart att det skulle krävas en Sollefteååkare för att Sverige skulle säkra en ny pallplats i den totala världscupen.

