Långseleföretagets miljonsatsning ger resultat – skriver flera kontrakt i Europa: "Järnvägen är en framtidsbransch"

Järnvägen är en framtidsbransch enligt Fredrik From. Det satsas mycket på tågtrafik, både nybyggnad och upprustning av gamla linjer. Lejt, som företagsnamnet förkortas bildades 2011 och jobbar både inom projekt och underhåll.

Hittills har de verkat mycket i Norge, från Narvik till Drammen och i Sverige, från Älvsbyn till Malmö.

I april har Lejt ett stort jobb i i Belgien och i slutet av samma månad påbörjas ett jättestort projekt i Danmark. Det är jobb som Långseleföretaget konkurrerat med många storföretag om.

– I Belgien ska cirka 3 mil kontaktledning bytas ut, en order på cirka 800 000 kronor. Direkt efteråt börjar ett ännu större projekt i Danmark, det sträcker sig över två år. Där ska det bytas kontaktledning, justeras ledningar, dräneras med mera.

– Om jobbet i Belgien går bra har vi dessutom möjlighet att få ännu mer jobb i Belgien och Holland, säger From.

Lejt har sedan det blev aktiebolag 2015 haft en omsättning på cirka 8 miljoner kronor om året. 2019 kom en rejäl dipp, det bar neråt i hela branschen. och omsättningen stannade på blygsamma 5,6 miljoner kronor.

Sedan kom corona. Men istället för att vänta ut effekterna av den valde Fredrik From att satsa.

– Samma dag som pandemin var ett faktum och alla sade att "nu stannar världen" så köpte jag maskiner för 6,5 miljoner kronor. Många tyckte att jag var dum i huvudet, men det är absolut inget jag ångrar, berättar han.

Med de nya maskinerna, rälsgående fordon av det mer avancerade slaget,. kunde företaget ta på sig mer jobb. Och coronapandemin till trots blev 2020 det bästa året hittills med en omsättning på 12 miljoner kronor och en preliminär vinst på en och en halv miljon kronor.

Men investeringen gick inte utan problem.

– Bankerna lånar inte ut pengar, bankfolket förstår inte ett fordon som går på räls. Men leverantören kände till mig och trodde på mig så leverantören kunde finansiera köpet.

Fredrik har en lång bakgrund inom branschen, både som företagare och anställd. Under långa perioder har han arbetat utomlands, enligt honom själv som en handelsresande i arbete. Men nu är det sedan tio år det egna företaget som gäller. I dagsläget finns fyra anställda och Fredrik From söker just nu efter två kontaktledningstekniker.

Men det är svårt att rekrytera. Personal med den kompetensen växer inte på träd.

– Om jag ska utbilda en själv kostar det mig mellan en halv och en miljon kronor. Några utbildningar från Arbetsförmedlingen finns inte att få. Arbetsförmedlingen ledning säger att branschen inte behöver folk men jag förstår inte vem de pratat med. Samma sak med banken, det måste finns analytiker där som vet att det här är en framtidsbransch där det satsas mycket pengar.

Hur ser Långsele El och järnvägsteknik ut om 3-5 år?

– Då har vi 6-8 anställda, en årsomsättning på runt 15 miljoner kronor och gör en vinst på ett par miljoner kronor om året och den vinsten får min personal ta del av. Det hade aldrig gått så här bra för Lejt om jag inte haft en fantastisk personal.