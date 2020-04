Långseglare från Ö-vik sitter fast i paradiset: "Ovissheten är det jobbigaste"

I juli förra året flyttade Duvedsborna Pål Dufva och Lina Fredin ombord på deras segelbåt Svea, en Najad 405. Efter många år i fjällen längtade de båda ut på havet och efter äventyret.

Havet har alltid varit närvarande. Lina som ursprungligen kommer från Hudiksvall har mest varit under vattnet via dykning och simning, hon älskar korallrev och livet under ytan. Pål som är uppvuxen i Örnsköldsvik började sin seglingsbana i ÖSS, när han fick sin första båt, en optimistjolle som sexåring.

Här skriver Pål och Lina själva om sitt äventyr.