Så gick det för Ångermanlandsåkarna i Vasaloppet - här är hela listan

Topp 3 samt åkare från Ångermanland – med Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors eller Härnösand, som hemkommun i anmälan:

1) Tore Björset Berdal, Norge, 4.39.15, 2) Stian Hoelgaard, Norge, 4.39.26, 3) Torleif Syrstad, Norge, 4.39.27,

37) Jörgen Brink, Delsbo IF, 4.44.33, 74) Jonas Granlund, Hudiksvalls IF, 4.53.41, 158) Tobias Åhman, 1Life IF, 5.08.27, 232) Daniel Persson, Sollefteå Skidor IF, 5.19.36, 254) Daniel Granberg, Mellansel IF, 5.21.13, 353) Thomas Westman, Molidens IK, 5.32.13, 361) Mattias Sundin, Vårby IK, 5.33.17, 395) Björn Rudlund, City S Sports Club, 5.37.41, 466) Martin Åström, Bondsjöhöjdens IK, 5.44.24, 485) Robert Åström, Hägglunds Ski Team SK, 5.46.49, 515) Stefan Sjölund, Skogslöparna, 5.50.25, 596) Olov Molin, Östersunds SK, 5.56.15, 620) Håkan Wallberg, Hägglunds Ski Team SK, 5.58.09, 677) Patrik Byström, 1Life IF, 6.01.54, 923) Niclas Sjöström, Hägglunds Ski Team SK, 6.15.54, 979) Olov Hamqvist, Vårby IK, 6.18.58, 1037) Robert Carlsson, Hägglunds Ski Team SK, 6.22.29, 1121) Christofer Sjöström, 1Life IF, 6.28.03, 1155) Ulf Häggblad, IK Studenterna i Umeå, 6.29.38, 1159) Magnus Näslund, Hägglunds Ski Team SK, 6.29.45, 1229) Anders Söderberg, Hägglunds Ski Team SK, 6.33.00, 1318) Johan Spångberg, 1Life IF, 6.37.32.

1443) Tomas Andersson, Hägglunds Ski Team SK, 6.42.52, 1459) Andreas Haeggström, Hällesällskapets Sportklubb, 6.43.28, 1467) Adrian Johansson, Hägglunds Ski Team SK, 6.43.40, 1582) Christer Ahlberg, Vårby IK, 6.46.20, 1608) Kristofer Block, Sollefteå Skidor Idrottsförening, 6.47.46, 1609) Otto Lampinen, I 21 IF, 6.47.46, 1613) Fredrik Karlsson, Vårby IK, 6.47.49, 1716) Mats Wiklund, 1life if, 6.51.48, 1825) Jens Indevall, City S Sports Club, 6.55.17, 2066) Jens Kristofersson, City S Sports Club, 7.04.37, 2079) Thomas Eriksson, Kramfors-Alliansen, 7.04.51, 2090) Henrik Heino, Kramfors-Alliansen, 7.05.11, 2128) Andreas Winterqvist, Sollefteå Skidor IF, 7.07.05, 2325) John Arvidsson, 1Life IF, 7.13.36, 2370) Gunnar Sjölund, Skogslöparna, 7.15.10, 2414) Tommy Sjöblom, Hägglunds Ski Team SK, 7.16.20, 2425) Anders Näström, Hägglunds Ski Team SK, 7.16.40, 2450) Lars Vallin, Bollsta IK, 7.17.16, 2470) Johan Saarela, Härnösands SF Brännan, 7.17.41, 2487) Johan Olsson, Hägglunds Ski Team SK, 7.18.12, 2668) Lars Westerlund, Husums IF SK, 7.23.21, 2704) Fredrik Larsson, I 21 IF, 7.24.34, 2713) Andreas Svensson, AXA SC, 7.24.45, 2841) Andreas Lodesjö, Junsele IF, 7.28.23, 2842) Patrik Håkansson, Junsele IF, 7.28.24.

2867) Östen Strömgren, Husums IF SK, 7.29.11, 2903) Torgny Näslund, Skogslöparna, 7.30.08, 2942) Björn Byström, Vårby IK, 7.30.53, 3096) Patrik Stenlund, Lycksele IF, 7.34.53, 3145) Sven Persson, Hägglunds Ski Team SK, 7.36.19, 3192) Per-Åke Domeij, 1Life IF, 7.37.20, 3468) Magnus Håkansson, Björna IF, 7.43.48, 3479) Michael Sjöqvist, Vårby Idrottsklubb, 7.44.03, 3669) Love Persson, Sollefteå Skidor IF, 7.49.37, 3698) Ove Lindström, Hägglunds Ski Team SK, 7.50.31, 3750) Pehr Lundberg, AXA SC, 7.51.58, 3771) Jonas Bystedt, Hemsö IF, 7.52.32, 3907) Jörgen Domeij, Hägglunds Ski Team SK, 7.56.12, 4017) Mats Näsholm, Hemsö IF, 7.58.40, 4042) Patrik Jansson, Hägglunds Ski Team SK, 7.59.14, 4044) Christer Jonsson, Hägglunds Ski Team SK, 7.59.20, 4086) Birger Svensson, Kubbe-Norrflärke IF, 8.01.03, 4212) Rolf Grundberg, Hägglunds Ski Team SK, 8.04.15, 4224) Fredrik Hörnfeldt, Hägglunds ski team, 8.04.26, 4361) Olav Eriksson, Bondsjöhöjdens IK, 8.08.40, 4487) Daniel Johansson, Hägglunds Ski Team SK, 8.12.09, 4488) Jes Lönborg, Vårby IK, 8.12.11, 4549) Lars Samuelsson, Husums IF SK, 8.14.06, 4637) Thomas Berglund, Bondsjöhöjdens IK, 8.16.49, 4940) Torbjörn Westerlund, Nordingrå SK, 8.24.59.

5066) Ulf Lindahl, Bondsjöhöjdens IK, 8.28.22, 5109) Johan Westman, Hägglunds Ski Team SK, 8.29.18, 5164) Peter Hellström, Sollefteå Skidor IF, 8.30.47, 5304) Mats Andersson, Sollefteå Skidor IF, 8.34.39, 5500) Aleksei Landychev, Härnösands SF Brännan, 8.39.34, 5501) Mats Lif, Junsele IF, 8.39.35, 5823) Kim Westin, Bollsta IK, 8.49.36, 5938) Hans Byström, Mellansel IF, 8.52.50, 5943) Martin Sundberg, Skorpeds SK, 8.53.06, 5945) Juha Rousu, AXA SC, 8.53.15, 5965) Sverker Svärdby, OK Nolaskogsarna, 8.54.17, 6447) Martin Oskarsson, AXA SC, 9.08.55, 6663) Andreas Arvidsson, Skorpeds SK, 9.15.22, 6688) Magnus Strömberg, Sollefteå Skidor IF, 9.16.22, 6708) Patrik Svedberg, Björna IF, 9.17.18, 6746) Stefan Nordlöf, AXA SC, 9.18.14, 6809) Magnus Sjöquist, AXA SC, 9.20.11, 6811) Erik Hellström, Skorpeds SK, 9.20.13, 7445) Johan Genlund, Anundsjö IF, 9.39.40, 7447) Nils-Anders Forssén, Junsele IF, 9.39.41, 7528) Henrik Forsgren, Hägglunds Ski Team SK, 9.43.01, 7880) Hasse Abrahamsson, Gideå IK, 9.54.36, 7887) Roger Rylander, Hemsö IF, 9.54.42, 7980) Lars-Gustav Eriksson, Hägglunds Ski Team SK, 9.56.57, 8013) Hans Vallin, Bollsta IK, 9.57.31.

8102) Robert Hollsten, Sollefteå Skidor IF, 9.58.49, 8222) Kristoffer Genlund, Anundsjö IF, 10.00.43, 8229) Mattias Nordin, Sidensjö IK, 10.00.49, 8484) Robert Persson, Hägglunds Ski Team SK, 10.11.55, 8539) Roger Lund, Kramfors-Alliansen, 10.14.12, 8609) Matts Norberg, Molidens IK, 10.16.58, 8855) Edwin Molina, AXA SC, 10.27.25, 8877) Johan Byström, Hägglunds Ski Team SK, 10.28.08, 8984) Christer Nordgren, AXA SC, 10.32.54, 9246) Bo Ljung, Hägglunds Ski Team SK, 10.44.48, 9317) Anders Sortelius, Kramfors-Alliansen, 10.48.22, 9414) Robert Eriksson, Banafjäls HS, 10.53.35, 9874) Markus Rönnbäck, Sidensjö IK, 11.17.05, 10065) Jonas Näslund, AXA SC, 11.27.15.

Damer: 1) Britta Johansson Norgren, Sollefteå Skidor IF, 4.54.24, 2) Lina Korsgren, Åre Längdskidklubb, 4.58.11, 3) Katerina Smutna, Tjeckien, 4.58.13,

58) Jessica Häggqvist, Bondsjöhöjdens IK, 6.36.26, 166) Lena Mjörndal, Hägglunds Ski Team SK, 7.39.45, 237) Johanna Söderlind, Hägglunds Ski Team SK, 8.02.51, 282) Frida Nilvander, Tynderö IK, 8.13.44, 289) Lotta Melander, Kubbe-Norrflärke IF, 8.15.03, 332) Eva Nilsson Ihme, Banafjäls HS, 8.27.36, 346) Sofia Eriksson, Karlslunds IF SF, 8.31.47, 357) Ann-Mari Lindgren, Hägglunds Ski Team SK, 8.34.00, 407) Viktoria Moberg, AXA SC, 8.43.06, 493) Cristin Bergfors, Tynderö IK, 8.59.05, 602) Emmalisa Strömberg, Sollefteå Skidor IF, 9.16.21, 625) Maria Hellström, Skorpeds SK, 9.20.13, 700) Karin Svensson, Kubbe-Norrflärke IF, 9.33.09, 786) Moa Gustafsson, AXA SC, 9.47.06, 917) Katarina Gyllenflykt, Sidensjö IK, 10.02.49, 931) Clara Kassman, 1Life IF, 10.04.45, 989) Anna-Lena Grönling, Hägglunds Ski Team SK, 10.15.35, 1047) Christina Vestman, Hägglunds Ski Team SK, 10.23.56, 1097) Marlene Lundgren, Banafjäls HS, 10.30.19, 1287) Josefin Lindberg, Sollefteå Skidor IF, 10.57.54, 1358) Ebba Ödling, AXA SC, 11.08.12, 1579) Evelina Ödling, AXA SC, 11.36.09.

1631) Emma Näslund, Hägglunds Ski Team SK, 11.40.49, 1706) Karolin Lindberg, AXA SC, 11.49.03, 1739) Maria Lodin, Junsele IF, 11.53.17, 1787) Anki Norell, AXA SC, 12.12.12.