Landslagsstjärnorna har intagit Sollefteå – Frida Karlsson: "Nu får jag visa dem mina favoritrundor"

Egentligen skulle svenska landslagstruppen befunnit sig i Frankrike på höghöjdsläger vid den här tidpunkten. Men på grund av coronapandemin valde de att ställa in i Frankrike och istället samla trupperna i Sollefteå.

– För egen del har jag absolut ingenting emot att vara här. Helt uppriktigt föredrar jag Sollefteå före Frankrike, menar Fredrik Andersson, nu i Team Bauhaus, i vilka åkarna står på gränsen till A-landslaget.

Där ingår även William Poromaa, sambo med Frida Karlsson, och han har heller ingenting emot att träna på det som för honom är hemmaplan numera.

– Sollefteå har jättefina träningsförhållanden och det är kul att vara här tillsammans med laget, sa "Wille" som haft en bra försäsong där mycket av träningen varit förlagd i just Sollefteå.

Men som golfentusiast har det väl blivit ett antal timmar på banan i Österforse också under sommaren?

– Visst har det blivit en del golf, men inte så mycket som förra sommaren faktiskt.

Landslagstrupperna anlände till Sollefteå i helgen och upplägget som gäller för det här lägret är fyra dagar med träning, en vilodag, följt av fyra nya träningsdagar som avrundas på söndag.

På plats i Sollefteå är samtliga A-landslagsåkare och Team Bauhause-truppen så när som på Jonna Sundling som inte anslutit ännu på grund av känningar i magen.

Det är ett tufft schema som gäller under det här lägret vilket vi fick klara besked om under måndagen. Först ett tre timmar långt löppass under "ledning" av Frida Karlsson upp över Lidberget och ute på myrarna. Sedan otaliga intervjuer med ett stort pressuppbåd på Hallstaberget innan dagen avrundades på eftermiddagen med ett rullskidpass.

Efter Sollefteålägret skiljs åkarna åt fram till och med 20 oktober när de samlas igen i Idre för säsongens första läger på snö.

– Klart man längtar efter att få åka på snö igen och jag hoppas hitta en plats där jag kan göra det redan innan lägret i Idre, avrundade Frida Karlsson.