Landsbygdskämpen Sandra Sörlin om de obesvarade frågorna och Per Nyléns (S) tillvägagångssätt: "Känns oerhört märkligt"

Sandra Sörlin är en av de som slagits för landsbygden i Örnsköldsviks kommun de senaste månaderna. Hon har tillsammans med sin bror Samuel Sörlin tagit initiativ till en protestlista mot skolnedläggningarna på landsbygden.

Sörlin har mobiliserat många, bidragit till att 400 personer manifesterade på torget i Örnsköldsvik och att närmare 1200 personer skrivit under namninsamlingen.

När Per Nylén (S) kallade till presskonferens under onsdagen och pratade inför pressuppbådet i Allehandas livesändning följde Sandra Sörlin och många andra boende på landsbygden den med spänning. Men det var följande ord från Per Nylén som fick Sörlin och representanter från en skolgrupp i området att reagera:

Då vill jag först inleda med att säga att jag är jättetacksam för de kreativa och konstruktiva dialoger som vi haft nu under vintern som tagit oss fram till den här träffen som vi har i dag.

Se Per Nyléns uttalande nedan:

Sandra Sörlin ställer sig frågande till Per Nyléns tillvägagångssätt för att komma fram till förslaget att bygga en skola i Långviksmon.

– Det känns oerhört märkligt. Man kan fundera på vilka dialoger Per Nylén tackade för i början av presskonferensen. Den enda medborgardialog vi har haft var med Kristoffer Park (S) var innan utredningen ens var klar. Nu måste vi få träffa politikerna och gå igenom detta på detaljnivå. Det finns så oerhört många obesvarade frågor, säger Sandra Sörlin.

Per Nylén (S) svarar direkt:

– Vi har haft olika träffar, fått skrivelser och samtal. Det viktiga att komma ihåg är att vi nu lägger ett förslag och ett uppdrag att titta vidare på det här alternativet. Det är politikens uppgift att ge underlag med olika scenarier, säger Per Nylén och fortsätter:

– Det är svårt att räkna upp alla samtal vi haft, men vi hänvisar bland annat till den dialog vi haft med Dan Nordin (Fuab), och andra företrädare där uppe.

Nu efterlyser Sandra Sörlin en satsning från kommunens sida som sträcker sig längre än själva skolfrågan.

– Om man menar allvar i att man nu vill satsa på landsbygden och att man värnar den så hoppas jag vi kommer fortsätta se det även efter den här frågan är avklarad.

Under torsdagskvällen kommer en skolgrupp med representanter från Treshörningsjö, Hemling och Långviksmon träffas för att diskutera Socialdemokraternas nya ställningstagande. Sörlin menar också att kommunens vändning i frågan är en effekt av att röster höjts i området.

– För oss är det här något som sträcker sig mycket längre än skolfrågan, vi vill att man värnar landsbygden även när vi inte anordnar opinion i form av demonstrationståg och så vidare. Gör man inte det så borde man veta vid det här laget att vi inte ger oss.

Sandra Sörlin efterfrågar nu ett möte med Per Nylén och de beslutsfattande politikerna vid Örnsköldsviks kommun.

Ett möte som kommer bli av, enligt Per Nylén.

– Absolut, självklart. Vi ska ha en dialog att förhålla oss till och det är nu vi säger att det här är en lösning vi tycker är rimlig. Vi har också obesvarade frågor att gå vidare med och nästa steg är att titta på alternativet mer fördjupat.