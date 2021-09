Lagdel för lagdel – så bra är Modo

Ny sportchef, nya tränare och många nya spelare – Modo vill glömma förra säsongens kaos och blicka framåt, och det finns många intressanta namn i det här lagbygget att fokusera på.

Modo kommer till SCA-cupen med elva helt nya spelare, bland annat en näst intill ny backsida och tre nya centrar.

Betygen är satta av Andreas Hanson, kommentator under SCA-cupen, Mattias Persson och Pelle Hägglund från ÖA-sporten.

Målvakter: 3/5

Spelare: Tex Williamsson, Isak Wallin (ny från Mora), Niklas Lundström (inlånad från Linköping), Marcus Nygren (utlånad).

Kommentar: Tex kom in sent ifjol och spelade fem matcher utan att riktigt imponera. Men det var under kaotiska former och han har efterfrågat mer lugn och ro, och inte minst förtroende. Det lär han få nu – men är han bra nog att bära Modo till framgång? Isak Wallin var ett fint råämne som junior i Modo, men lägger nu om spelstilen. Inte har duon fått någon bra uppladdning heller, med sjukdomar som sabbat försäsongen. För att avlasta målvakterna har Modo lånat in LHC:s Niklas Lundström fram till och med den 24 september och han har tidigare visat att han är en bra målvakt på den här nivån. Det här är utan tvekan Modos svagaste lagdel på papperet, men potential det finns det gott om.

Backar: 3/5

Spelare: Jesper Dahlroth, Tobias Viklund (skadad, tveksam till spel), Kevin Arvidsson, Hugo Styf, Tomislav Lovric, David Bernhardt (ny från SaiPa, Finland), Niklas Folin (ny från Vita Hästen), Filip Hasa (ny från Almtuna), Pontus Näsén (ny från Oskarshamn), Emil Wahlberg (ny från Oskarshamn).

Kommentar: Många nya spelare och det var nödvändigt – den här lagdelen var ju den som falerade mest ifjol. Det är en intressant blandning av spelare som håller SHL-klass när de är som bäst (Wahlberg, Näsén, Bernhardt), som har allsvensk rutin (Folin, Dahlroth) och som är unga och utvecklingsbara (Hasa, Styf m fl). Ser starkt ut på papperet, men man får nog ge alla nya lite tid att hitta rätt i Karlins spelsystem.

Centrar: 4/5

Spelare: Max Tjernström, Tanner MacMaster (ny från Lehigh Valley, AHL), Erik Jinesjö Karlsson (ny från KooKoo, Finland), Sam Vigneault (ny från Crimmitschau, tyska andraligan).

Kommentar: Här har det storstädats och det behövdes. Sportchef Gradin har använt sina nordamerikanska kontakter och hämtat in två spelare med hyfsade AHL-meriter och en svensk som kan bli en toppspelare i ligan. Erik Jinesjö Karlsson är på gränsen till för bra för allsvenskan och kan bli en av seriens bästa värvningar. Överlag blir den här lagdelen svårbedömd på förhand förstås, MacMaster har exempelvis aldrig spelat i Europa förut, men både han och Vigneault har sett fina ut på försäsongen hittills – och med tanke på att flera andra spelare i laget kan kliva in på den här positionen så blir det ett högt betyg.

Ytterforwards: 3/5

Spelare: Mikkel Aagaard, Jeremias Lindewall, Oscar Nordin, Sebastian Ohlsson, Filip Sveningsson, Daniel Sylwander, Markus Modigs (ny från Oskarshamn), Oscar Pettersson (återvänt från Västervik), Riley Woods (ny från Colorado Eagles, AHL).

Kommentar: Förra säsongen använde Modo fler forwards än någon kunde hålla koll på, men förhoppningsvis blir det mer ordning och reda nu. Några starka kort har lämnat, men kvar är 21-målskytten Aagaard och Daniel Sylwander som hade sin karriärbästa poängnotering. Men här behövs fler målskyttar – kan Sebastian Ohlsson nå upp till de 18 mål han gjorde i Timrå? Kan Filip Sveningsson få sitt verkliga genombrott? Är Markus Modigs, breddspelare de tre senaste åren i Oskarshamn, bra nog för en topproll i allsvenskan? Hur bra är Riley Woods, som egentligen inte gjort särskilt många mål på seniornivå tidigare? Det räcker till en trea, Modo får överbevisa oss.

Tränare: 4/5

Mattias Karlin (ny från Västervik), Jens Holmström (ny från HV71), Andreas Eriksson.

Kommentar: Till slut vände han då hem, Mattias Karlin, den kanske främste taktikern i hockeyallsvenskan de senaste åren. Har lyckats enormt bra utan press i Västervik, men nu blir det något helt annat. Men det kan knappast gå sämre än det gjorde för Ville Nieminen ifjol, och tålamodet borde vara stort bland supportrar och sponsorer. Ska Karlin lyckas så måste han få tid på sig.