Lagbygget under lupp – så kan Modo se ut 2021/2022: Forwards

För två säsonger sedan hade Modo ett fruktat vapen i kedjan med Adam Tambellini, Jonathan Johnson och Patrik Karlkvist, hockeyallsvenskans poängbästa kedja genom tiderna.

En kedja som splittrades inför den senaste säsongen, men där Patrik Karlkvist kom tillbaka från Finland, den ende Modo-forwarden som producerade kontinuerligt.

Men nu är också Karlkvist ute ur bilden och sportchefen Henrik Gradin måste ut på marknaden och leta offensiv kraft.

Förutom skickliga hockeyspelare så är det en speciell typ av forwards han söker – högerfattade spelare.

– Ja, vi saknar högerfattade forwards, det är en bristvara hos oss och sådana spelare måste vi få in, säger "Hinken".

Modo Hockey har just nu fem forwards på kontrakt men också Markus Modigs, Erik Karlsson och Filip Sveningsson som lär vara klara. Lägg därtill ett rykte om att förre Modoiten Oscar Pettersson lär finnas med i Mattias Karlins flyttlass från Västervik.

– Vi ska ha in två centrar, två topp 2-centrar och eftersom Patrik Karlkvist lämnar måste vi han in en producerande högerfattad forward av hög klass, en spelare som kan snitta en poäng per match, säger Henrik Gradin.

Av de spelare som var med förra säsongen men vars kontrakt har gått ut så har Kalle Jellvert fått ett kontraktsförslag, precis som Max Tjernström.

– Jag väntar på besked där, säger "Hinken".

Lägg därtill att juniorer kommer att få vara med och slåss om platser, som talangen Theo Jacobsson.

Dessutom kommer Mikkel Aagaard att få en ny roll – som ytterforward. Han var Modos främste målskytt förra säsongen med 21 kassar.

– Ja, det är tanken, säger Hinken.

Om vi nu utgår från att Modo landar de nyförvärv det spekuleras om så tog vi oss att sätta ihop en möjlig laguppställning, med en del frågetecken kring några spelare.

Förstakedja: ? – ? – Filip Sveningsson.

Andrakedja: Markus Modigs-Erik Karlsson-Mikkel Aagaard.

Tredjekedja: Sebastian Ohlsson-Kalle Jellvert (?)-Jeremias Lindewall.

Fjärdekedja: Oscar Pettersson (?)-Max Tjernström (?)- Daniel Sylwander.

Extraspelare: Theo Jacobsson, Linus Pettersson.