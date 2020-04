Kvinna allvarligt skadad efter mordförsöket i Sollefteå – tungt beväpnad polis i jakt på gärningsman under tisdagen: "Utredningen pågår fortfarande"

Det var vid 13-tiden på tisdagen som polis larmades till sjukhusområdet i Sollefteå med anledning av att en person hade attackerats vid Sollefteå hälsocentral. Inledningsvis var polisen förtegen om händelsen, men bekräftade att polis fanns på plats vid sjukhuset.

– Vi har en pågående insats i Sollefteå men jag kan inte säga något mer just nu, sade Åsa Mjörndal, kommunikatör vid polisens ledningscentral, RLC.

Strax innan klockan 15 på tisdagen gick polisen ut med att en förundersökning om mordförsök inletts. Ett vittne som befann sig i väntrummet berättade för Tidningen Ångermanlands reporter på plats att en nerblodad person kom in i väntrummet och som sade att hen blivit knivskuren. Personen ska då ha fått första hjälpen i avvaktan på ambulans. I samband med händelsen stängdes även Sollefteå sjukhus och hälsocentralen ned och personalen låstes in.

– Vi får inte lämna vårdcentralen. Polisen genomsöker båda byggnaderna. Jag är inlåst med personalen och vi väntar på direktiv från polisen, sade vikarierande chefen för hälsocentralen, Kristina Lundholm Brorsson under tisdagseftermiddagen.

Vid klockan 16 kunde de inlåsta medarbetarna på hälsocentralen lämna lokalerna efter att ha suttit inlåsta i över tre timmar.

Tungt beväpnad polis fanns på plats vid sjukhusområdet under insatsen såväl som tekniker och hundförare. Vittnesuppgifter gjorde gällande att ett tjugotal poliser letade efter en misstänkt gärningsman under insatsen. Vid 18-tiden hade insatsen minskat i storlek och läget lugnat ned sig vid platsen. Under tisdagskvällen fortsatte även jakten på en misstänkt gärningsman. Vid klockan 19 hade ingen person gripits enligt polisen – som fortsatt är förtegen kring händelsen och hänvisar till förundersökningssekretess.

– Jag har inga nya uppgifter att lämna. Utredningen pågår fortfarande, säger Maria Linné, RLC-kommunikatör.

Region Västernorrland bekräftade under tisdagseftermiddagen att en medarbetare inom primärvården i Sollefteå skadats i regionens lokaler. Den skadade personen, som enligt en akutbulletin från regionen är en kvinna i 50-årsåldern, ska vara allvarligt skadad och har förts till sjukhuset i Sundsvall.

- Jag är mycket ledsen att en av mina medarbetare drabbats av detta våldsdåd. Nu önskar jag att allt går bra som möjligt och att vi med polisens hjälp får klarhet i vad som hänt. Som arbetsgivare arbetar vi nu med att ge stöd till övrig personal efter den här traumatiska händelsen. Medarbetarnas verksamhetschef var på plats i Sollefteå och kunde snabbt aktivera vår plan för krishantering, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör i Region Västernorrland i ett uttalande efter händelsen.

Se bilder från insatsen