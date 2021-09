Kustfiskarnas rop på hjälp för att rädda strömmingen – så vill de lösa krisen: "Måste stoppas nu"

Kustfiskarna Bottenhavet har nu skickat in ett förslag till näringsdepartementet och Havs- och vattenmyndigheten. Förslaget handlar om ett så kallat fredningsområde, som i förslaget skulle innebära att det inte sker något fiske i ett geografiskt område under en viss tid – närmare bestämt från den 1 januari till den 31 mars under 2022.

– Vi måste låta strömmingsbeståndet återhämta sig och då måste vi freda det här området, säger Hans Frölander.

Hans Frölander har tidigare berättat om hur illa det har gått för det lokala strömmingsfiskandet i år. Bristen har blivit ett hårt slag mot det redan ansträngda läget för yrkesfiskarna.

– Vi gjorde en kontroll mellan den 1 januari - 1 juli både 2018 och 2019. Då låg beståndet på en jämn nivå. Samma mätning 2020 så låg beståndet på hälften och 2021 var det hälften av den redan halverade mängden.

Utöver att strömmingsbeståndet har minskat så minskar även strömmingens storlek vilket gör att den inte kan användas till livsmedel i lika stor utsträckning, menar kustfiskarna.

"Som näring är vi djupt oroade över strömmingsbeståndet i Bottenhavet som befinner sig i en akut kris och är i behov av omedelbara skyddsåtgärder", skriver Kustfiskarna Bottenhavet till näringsdepartementet.

En av orsakerna till de minskande fångsterna enligt både kustfiskarna och sportfiskare anses vara det storskaliga industriella fisket.

– De stora trålarna tar hela vår kvot i ett lass och gör det till fiskmjöl i foderfabriker, säger Hans Frölander.

Hans Frölander är trött på att myndigheterna inte gör något åt saken.

– De säger att de ska satsa på det kustnära fisket men det är bara skitsnack, säger han och tillägger:

– Vi får se nu men jag hoppas verkligen att förslaget godkänns. Vi såg ju hur det gick för torsken i Östersjön.