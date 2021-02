Kurt-Göran Öberg: Nu är råttet mågat…

Läser i kvällspressen om hur råförmögna kändisadvokater kräver rekordstora arvoden för sina tjänster. I deras krav finns också krav på ersättningar för att de under utredningarna vill ha betalt för att de inte kunnat ta sig an andra fall? Vilka signaler sänder detta ut till oss vanligt folk! Att inte lyfta fram de avigsidor som vi dagligen möter i samhället, är för mig helt främmande. Det får inte gömmas under mattan, och vi får inte lägga oss platt och hävda att det inte lönar sig, det blir ändå ingen ändring.

Trots allt är det vår mänskliga plikt anser jag, att reagera på något sätt och gör det på mitt sätt genom att skriva av mig och förmedla tankarna!

Tänk om arbetslöse Tycko skulle kunna skriva till arbetsförmedlingen, att han på grund av arbetslöshet, fått lägga ner så mycket möda och kraft på att hitta ett arbete att han varit förhindrad att arbeta. Och att han därför kräver samhället på en rejäl och vettig ersättning för att klara sitt uppehälle. Det är helt uteslutet, eller hur? Jo jag vet att det utgår arbetslöshetskassa med mera. Men i advokatvärlden (de som skall tyda lagboken) är det tydligt att regelverket tolkas så att det är helt möjligt att de saltar sina fakturakrav på samhället med belopp som äntligen börjat ifrågasättas.

Jag blir heller inte förvånad över hur vi läser om olyckor efter våra vägar. Jag är helt medveten om att vi bilförare själva har oss att skylla då vi ligger i bakändan på en långtradare för att snabbt komma förbi, då händer det. Plötsligt fångar mitträcket tag i det sladdade fordonet, där den ovane föraren vinglat till och ännu ett totalstopp i flera timmar proppar igen E4:an.

Jagad känner man sig då en stor 60-tons jätte, trycker på bakom Kalle, Bertil eller Katarina, som lagenligt håller 100 km. Med all respekt för vägens riddare, det heter ju så i tradarsamanhang, de stressar trafikrytmen trots alla färdskrivare och tajta logistikprogram. Detta skapar ofta farliga moment ute på vägarna.

Avslutar mina reflektioner den här gången med den snabbt växande oron för teknikutvecklingen som för många medborgare skapar stora problem. Ett par exempel kan lyftas fram. Jag tänker på nya parkeringssystem som kräver moderna mobiler för att parkera sitt fordon. Att kissa utan mobil, går alldeles utmärkt, men om man råkar hamna i det nya tekniksveriges modernaste toaletter är man allvarligt ute. Kolla min teckning så hajar ni!

Slutningen måste vi sätta stopp för det system som hävdar att man med sitt bankid bokar tid för att få sin vaccinspruta mot covid-19! Högst opassande att kräva detta av generationen som varit med att bygga upp vårt fina samhälle.

Stopp och belägg visa 70 + lite respekt och lös detta snabbt och rättvist – tack!

Kurt-Göran Öberg

Näraskribent