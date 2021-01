Kurt-Göran Öberg: Motionera knoppen…

Att vi mår bra av motion är toppen. Nyårslöftet att bli en ny fräsch motionär är för många redan ett brutet löfte. Men hur står det till med knoppen, hjärnan alltså. Personligen tycker jag mig uppleva ett kaos i hjärnkontoret, som hela tiden matas med skräp och elände. Det påstås att det skall vara lite kaos i knoppen, eftersom åldern som det heter tar ut sin rätt, även på de ”små grå” mellan öronen ju längre livet pågår.

Det där med skräp och elände kan ju sorteras bort. Om vi gjorde så här: Stäng av radion, sluta läsa tidningar, kasta ut teven, och göm undan mobilen. Och framför allt släck ner datorn! Vad händer då? Jo hjärnan får vila. Men du blir en främling bland människorna, utan kontakt med verkligheten av krigets elände, reklamens massiva erbjudanden i HD-upplösning, och du går miste om lokala nyheter som dagstidningen förmedlar.

Kvalfullast skulle det bli för alla Facebookare som tappar fotfästet totalt då de inte har koll på allt och alla. Jag ser framför mig en skara människor som skulle drabbas av fingerabstinens, när de inte har tillgång till sina mobiler.

Och hur kommer det att bli i tevesofforna där plattskrämarna skulle vara släckta? Hemsk tanke, ett samhälle som saknar allt det vi vant oss vid skulle ju skapa verklig oreda. Det skulle inte fungera eller hur?

Ovanstående text skrev jag om det normala samhället som vi levde i, innan covid. Nu mitt i pandemin har den digitala tekniken varit en livlina för det mesta som vi tog för givet innan. Huruvida detta påverkar våra hjärnor vet vi inte. Men det finns hundratusentals frågor och svar om ovissheten vi vandrar i. Vad kommer år 2021 att bjuda oss?

Men åter till knoppen. På nätet hittade jag ett demenstest. Det gick ut på att man skall memorera 12 ord. Därefter klickar man till nästa avsnitt, där skulle jag under 60 sekunder skriva ner dessa 12 ord i valfri ordning…

Jag gjorde testet och började fylla i – det blev en totalflopp, vilken katastrof. Jag var i upplösningstillstånd. Var gör jag, ringer doktor Jan på Hälsocentralen för en demensutredning? Klickade vidare i testet för summering och kommentarer. Vid min relativt höga ålder var resultatet normalt (två rätt!) godkänt! Hjärtat började slå i normal takt igen…

Motionera knoppen gjorde vi under berättarkvällarna i Grillkåtan i Själevad. En kväll hade vi tack vare Jerry Erixons kontakter, en professor emeritus på besök, Åke Nygren, uppvuxen i Banafjäl. Hans enastående skildring av hur viktigt det är att rehabilitera och förebygga våra hjärnceller, gick ut på det värdefulla i den sociala gemenskap i just sådant, som vi sysslade med i grillkåtan under ett decennium.

Vi samtalade, umgicks, fikade och berättade om händelser vi varit med om. Det är oerhört viktigt för att hålla knoppen (hjärnan) i trim. Att professorn själv var ett utmärkt bevis på sin egen tes, gav han åtskilliga bevis för, genom sin humorfyllda beskrivning av episoder från sitt spännande yrkesliv, bland annat Härjedalens kraftkarlar samt Karlolinska i Stockholm…

Det finns ”folkrörelser” av varjehanda slag. En stor sådan är Melodikrysset i radion. Det engagerar hundratusentals varje lördag, då Eldeman ställer kluriga frågor. Programmet sammanför generationer, där popmusik varvas med klassiker och andra klurigheter. Hjärngympan gör gott för knoppen och gemenskapen. Korsordets betydelse vet vi också är nyttigt för minnet.

Men när det är dags att åka till affären för att handla, då sätts minnet på prov. De 5-6 varor som skall inhandlas är ju en baggis när jag står och gluttar in i kylskåpets gapande hyllor. Väl hemma från butiken, så saknas det något, men vad? Att komma på vad det var, är knepigt.

Men väl framme vid köksbänken faller minnet på plats, det var mellangrädden till den goa såsen – tablå! På senare tid har jag börjat skriva ned vad som skall inhandlas, men då gäller det att inte glömma kvar lappen på köksbordet.

Låt mig avsluta denna gång med en historia som jag tycker illustrerar livets små förtretligheter då de grå cellerna råkat hamna i oordning:

Tv-reparatören hade kallats till gamla paret Svensson, då tevebilden hade blivit suddig. Han möttes i dörren av fru Svensson som sa:

- Tv:n är bra nu.

- Jasså?

- Jaa, vi kom på min man och jag att vi hade råkat byta glasögon med varandra...

Kurt-Göran Öberg

Näraskribent