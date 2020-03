Kurt-Göran Öberg: Det är som att vara ute på tunn nattgammal is…

Myndigheter, experter och nyhetsprogram har fullkomligt bombarderat befolkningen med råd och svar på vår ängslan inför det som komma skall – piken. Hittills verkar hela upplägget vara storstadsbaserat. Men självfallet är allvaret befogat då vi mellan meningarna skymtar en påtaglig rädsla över att vår beredskap förmodligen inte räcker till. Utgångsläget med en av EU:s lägsta intensivvårdsplatser är ett aber, trots alla goda krafter som gör ett jättejobb för att försöka plana ut kurvan för virusets framfart.

Undertecknad har hamnat i riskgruppen 70 +. Känns kymigt att bli ”beskyddad” från smittorisken, men samtidigt trösterikt att höra hur anhöriga och andra vill hjälpa till med livsmedelsförsörjningen.

Hela samhällssystemet pausar. Vilka ekonomiska konsekvenser det blir för företag och privatpersoner är skrivet i stjärnorna. Just nu är vi alla i ett tillstånd som vi inte kan kontrollera, det är i sig skrämmande. För att få ett perspektiv, eller jämförelse, lyssnade jag till ett program, en paneldebatt, där Hanne Kjöller upplyste oss om att den vanliga influensan tog cirka 1100 liv i fjol! Vilket passerade utan större uppmärksamhet. Nu har vi corona-pandemi (11 döda i skrivande stund) i landet, alla krafter koncentreras och producerar statistik som får oss att känna oss som Bambi ute på tunn nattgammal is. En is vilken kan brista när som helst trots alla goda krafters gemensamma ansträngningar. Pandemin som enligt uppgift har sitt ursprung i Kinas hantering av djur på marknader i Asien, fick hela klotet att tappa fart.

Jag avrundar med Trio mé Bumbas textrader som ”tröst” i vår mörka verklighet just nu: ”Man skall leva för varandra och ta vara på den tid man har

Man skall leva för varandra för en gång har man bara minnen kvar”.

Kurt-Göran Öberg

Näraskribent