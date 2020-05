Kurt-Göran Öberg: Det är helt sjukt alltså…

Det finns för den lyhörde lyssnare/tittaren andra ordval som också fyller ut de mycket eftertänksamma som i intervjuer fyller ut svaren med långa haranger där ordet liksom återkommer flera gånger liksom…

Andra uttryck är ”så att säga” där föredagshållare konsekvent avslutar varje mening med ”så att säga”. Eller ta politikerpratarnas (favorit?) ordet givet. Till exempel ”givet förutsättningarna i denna fråga, är det". Ibland smyger sig påhittade nyord in som får den saklige och noggranne lyssnaren att ifrågasätta våra folkvaldas taktik. Kan det vara så att de krånglar till svaren, om det alls blir några, så att vi tittare/lyssnare tappar intresset och zappar över till en kanal på teven som visar hur tunnelbanans vakter i Stockholm är upptagna med att ta hand om missbruk, våld och armod. Frågor som inte får genomslag och röster vilka politikerna avskyr att svara på. Och om nån folkvald råkar göra det, så låter det som jag skrev i början, ”givet” och ”så att säga” med mera. Det om något är helt sjukt alltså!

Jag hörde i mediebruset att nån sa: ”Sverige har fått punka!” Ja hela världen har pajat, lägger jag till. Och som enkel lekman blir gemene man förvirrad. Vår finansminister och myndigheterna sätts under stor press och alla räcker ut sin behövande hand. Det är OK, men banne mig icke för storbolag med miljardvinster som självsäkert hävdar att de är återhållsamma med aktieutdelningar och samtidigt delar ut, just det miljardbelopp till redan överstinna plånboksinnehavare. Det om något är helt sjukt alltså!

Jag och många med mig är en av de fyrtiotalister som nu hamnat i karantän. Vi skall inte klaga, sa våra tacksamma föräldrar flera gångar, då sjukförsäkringar, barnbidrag med mera kom dem och oss till del. Vi är en grupp människor som varit med om en teknisk utveckling som rusar fram i ett globaliserat samhälle. Men ack så besvikna vi också känner oss, nu när pandemin ockuperat och punkterat hela ”luftballongen”. Vilken ballong, undrar ni? Hemtjänst och äldreboenden givetvis. Inget ont om personalen, tvärtom, de är ”hjältar” som under åren slitit för att hjälpa. Medan kommuner sniket snålat och berövat äldre människors rättighet till ett värdigt liv. Bedöma onyanserat tycker säkert ansvariga, med budgetglasögonen på nästippen, då de läser dessa rader.

OK, säga vad ni vill. Men det går inte att försöka komma ifrån de stora brister som kommit upp till ytan, dessvärre tack vare pandemin!

Det bäste läsare är helt sjukt alltså!

Kurt-Göran Öberg

Näraskribent