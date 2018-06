Världspremiär och internationella gästspel när Norrdans bjuder in till dansvecka i Härnösand

Norrdans är värd för den internationella dansvecka som just nu äger rum i Härnösand. Fyra danskompanier från fyra olika länder träffas genom nätverket Dancing Partners. På midsommarafton dansas en unik produktion av Danielle Dietz, som skapats specifikt för Härnösand.

Det internationella dansnätverket består av fyra kompanier från fyra olika länder. Initiativet kom ursprungligen från Company Chameleon (Manchester/England), Thomas Noone Dance (Barcelona/Spanien) och Norrdans. Sedan har även Spellbound Contemporary Ballet (Rom/Italien) tillkommit.

Ett gästspel av Thomas Noone Dance inledde veckan under måndagen. I går dansades kvartetten Perverso på Stora Torget.

I dag, onsdag, är det dags för världspremiär när Norrdans framträder med stycket Clash ”11”. Den dansas på Stora Torget klockan 19.00 och undersöker känslor, vem som skapar kollisionerna i relationer och de val vi gör.

Som en del av kompaniets talangutveckling koreograferar Norrdans´ dansare Viktor Konvalinka för första gången för ensemblen och skapar en duett för Andrea Vallescar och Anaïs Pensé.

Som avslutning på veckan deltar samtliga kompanier i föreställningen Re(In)volve Härnösand, där alla dansare för första gången dansar sida vid sida på scenen. Det är en del av midsommarfirandet på Länsmuseet Västernorrland; ett ambitiöst verk som utforskar frågan om identitet.

Verket har skapats speciellt för Härnösand av Danielle Dietz, som har ett starkt lokalt engagemang. Hon arbetar som ledare för New Education for Contemporary Dance vid Härnösands Folkhögskola och har tidigare för Norrdans räkning skapat Off, som var ett framgångsrikt solo, samt Blow the bubble, ett samarbete med Musik Västernorrland.

Bernhard Schimpelsberger tonsätter och spelar musiken i Re(In)volve Härnösand live på Murberget under midsommaraftonen och i höst gör han musiken till ett av styckena i Norrdans föreställning Alfhild Agrells Arv.