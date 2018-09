Utkastade ur paradiset till en skör värld av papper – dystopisk humor när John Rasimus ställer ut på Galleri Lokomotiv

Det är lätt att läsa in kraftfulla dystopiska budskap i en utställning som dels har titeln "Öster om Eden", dels innehåller några relativt explicita fingervisningar rörande klimat och miljö – och, framför allt, den destruktiva, självupptagna mänskligheten.

– Jag är inte religiös, men jag kan relatera starkt till den bibliska symboliken som talar om just det här, säger John Rasimus, konstnär från Falun som ställer ut på Galleri Lokomotiv i Örnsköldsvik.

Jag träffar honom en dag innan vernissagen när han precis lägger den sista brädan på plats mot väggen i en av installationerna.

Eller bräda och bräda. Det är en noga dekonstruerad bräda, förvandlad till (i stort sett) tvådimensionell pappersyta, ett träsnitt med färger och mönster som liknar träets ådring, omsorgsfullt vikt och hopvikt tills den återigen ser ut som en bräda; ett metafysiskt påstående, precis som René Magritte gjorde när han målade sin berömda pipa och försåg målningen med undertexten "Ceci n´est pas une pipe" – detta är ingen pipa.

Vilket det naturligtvis inte heller är. Lika lite som Rasimus bräda är en bräda.

Parallellt med frågorna om verklighetens natur och medvetandets benägenhet att skapa sammanhang och igenkänning även av den sparsammaste information löper en röd politisk tråd genom hela utställningen.

Installationerna berättar: Travade lastpallar med dunkar fyllda av explosiva, brandfarliga, giftiga vätskor, bortslängda aluminiumburkar och pappmuggar, allt den mänskliga skräp som riskerar mynna ut i en världsbrand av bibliska mått (jo, allt är i papper, tryckt, målat och vikt).

– Det har ju tagit vansinnigt lång tid, bara att göra en enda bräda är ju många timmars jobb. Men det är ju en väldig skaparglädje,säger John Rasimus.

Vedträn finns överallt, prydliga travar som störtar samman eller får vara bränsle till elden; en sorgesång över världens skogar, alla djurarter som dör ut, den gränslösa mänskliga egennytta som skövlar utan eftertanke.

Låter det dystert? Nja, bara delvis. Här finns också humor, inte sällan svidande ironisk, som dissekerar mänsklig kortsynthet, egocentrism och benägenhet att sätta sin personliga tillfredsställelse före en levande planet.

Innehållslösa floskler som carpe diem eller have faith in the future återkommer här och var; konsumistiska mantran i en fragmentiserad värld där vår ovilja och oförmåga att se helheter utnyttjas maximalt av djupt cyniska marknadsaktörer.

En hel vägg har vikts åt människans säregna navelskådande; illustrationer av det mänskliga jagets besatthet av sig självt, de oerhört viktiga personliga problemen, all längtan, alla rädslor, alla drömmar. Det är komiskt och inte så lite ironiskt men inte distanserat – här finns värme och förståelse, ett jag är en av er.

Så här står vi, utkastade ur Edens lustgård, och det kanske med rätta.

Inom loppet av en historisk blinkning har vi gått från ett robust ekologiskt maskineri – som tickat långsamt framåt i årmiljoner och skapat den mest fantastiska av planeter – till en civilisation byggd på begränsad kunskap och obegränsat övermod, en värld av papper, en egenhändigt konstruerad, extremt sårbar och på många sätt destruktiv skapelse.

Möt John Rasimus och hans värld – på Galleri Lokomotiv till den 29 september.