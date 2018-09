Teater Västernorrlands nya ansikten – hantverkare som skapar scenvärldar: "Drömmen att få ha det här som jobb"

Läs mer: Komik med skräck och viktiga budskap - så blir hösten för Teater Västernorrland

En sysslar med hårda material, en med mjuka.

Men på fritiden syr Teater Västernorrlands nya snickare, Amanda Edlund, kläder åt sin dotter. Medan kostymmästaren Cecilia Götesdotter-Axelsson renoverar hus.

– Om jag inte hållit på med sömnad hade jag blivit snickare, säger hon.

Amanda Edlund, anställd sedan i februari, och Cecilia Götesdotter-Axelsson, med ett år i fast tjänst, är båda Sundsvallstjejer. Amanda Edlund är egentligen utbildad attributmakare, alltså rekvisitatillverkare.

– Jag tänkte ge mig själv ett friår och plugga konst eller hantverk bara på kul. Men inte snickeri, då fick jag inte jobba med sömnad, och inte metall för då fick jag inte jobba med trä. Attributmakarutbildningen hade allt. Vi fick lära oss svetsning, snickeri, dekormåleri, sömnad - allt.

Hon kallar sig teatersnickare: "det ska se snyggt ut från framsidan men under kan det bara vara fusk, frigolit och luft". Hittills har hon gjort lika mycket rekvisita som snickeri. Till "Family Feelings", med premiär 5 oktober, är scenografin klar, och nu bygger hon maträtter för festbordet hos huvudkaraktären Mona. Men den här potatisgratängen och salladen vill ingen äta på riktigt. Av den uppskurna steken ska det dock ätas, så här smusslar hon in skivor av mörkt bröd, särskilt för ensemblens vegetarianer.

Världen är ju full av attribut. Amanda Edlund har levererat till film och video, julskyltningar och äventyrsparker och till Trolska skogen i Hälsingland.

– En gång undrade ett bageri om jag kunde göra gjutformar i silikon för chokladpraliner. Attributmakeri går verkligen att applicera på mycket, säger hon.

Hon föredrar teater framför film, som ofta ska vara realistisk medan teatern medger större inslag av fantasi. De skeva möblerna i "Lill-Zlatan och morbror raring" var en häftig fantasivärld som hon fick snickra enligt scenografens önskningar.

Inför en ny pjäs får hon ritningar av scenografen, och sedan tillgriper hon sin problemlösningsförmåga. Ska pjäsen gå på turné? Då ska scenografin vara lätt att bygga och flytta. Vad säger scenmästarna, vilka utrymmen finns? Ska det stå grejor på en plats kan man inte placera stöttor där - då måste delar av scenografin kanske hänga i taket? Och så vidare.

Nu ser hon fram emot musikalen "Pelle Svanslös" med premiär 27 december.

– Där ska det byggas mycket, och scenografin ligger kvar i Sundsvall förutom en enda flytt till Härnösand, säger hon.

Också Cecilia Götesdotter-Axelsson ser fram emot att arbeta med en djurvärld igen. Den som såg Kvartersteaterns "Djungelboken" i fjol vet vad hon kan åstadkomma. Något av det mest nervslitande hon varit med om var när påfågelkostymen i Djungelboken gick sönder strax före föreställning. Då gäller det att vara extra uppfinningsrik – men varje dag handlar om problemlösning också för henne.

– Jag ska redan nu försöka göra prototyper till svansarna i "Pelle". Skådespelarnas kroppar ska också byggas ut så att de ser mindre mänskliga ut, säger hon.

Hon kom in i yrket via gymnasiets hantverksprogram och praktik hos den som då gjorde Kvartersteaterns kostymer. Senare kom hon att arbeta där. Hon har drivit eget företag i 15 år, tagit två gesällbrev i damskrädderi och klänningsskrädderi och även ryckt in som frilans hos Teater Västernorrand innan hon fick fast tjänst.

Som kostymmästare sköter hon tillskärning och sömnad i enlighet med vad kostymdesignern önskar. I "Family Feelings" är hon även designer.

– Där syr vi inget, kanske fållar upp ett par byxor eller så. Pjäsen utspelar sig i nutid och det går lika bra att köpa kläderna färdiga.

– Men jag har mest designat kostym till sagor och "Family Feelings" är realism. Det är mycket svårare att skapa kostym till en person som skulle kunna vara verklig. Om jag ska klä en hipster från Stockholm till exempel, och det inte finns bra bilder på nätet – kanske bör jag åka dit och titta? säger hon.

Stilkänsla måste man förstås ha som kostymmästare.

– Trender, det som kommer och går, intresserar mig inte. Men stilar kan vara intressant att spana på.

En dag på jobbet just nu innebär för henne spring i butiker och hembärande av kartonger. Kläder ger ju i högsta grad signaler om vilken sorts människa som finns innanför dem.

– Här talar manuset ganska tydligt om vilka typer de är, och vi vill också att det ska vara tydligt eftersom det är igenkänningskomik.

Vad gäller kostym är det också naturligt att skådespelarna har mycket att själva säga till om.

– Speciellt i en pjäs som "Family Feelings", där de är med och skapar karaktärerna. Och det går alltid att byta ut en mörk skjorta mot en ljus med kort varsel. I Pelle Svanslös är det annorlunda; när vi ska tillverka kostymen kan vi inte ändra så mycket senare. Dessutom måste jag ha helhetstänket, det behöver inte skådespelarna.

Både hon och Amanda Edlund är glada över att det finns en arbetsplats i Sundsvall där hantverkare som de kan få jobb – till och med fast jobb.

– När jag har sett teater har jag tänkt på hur bra det är, mycket bättre än bio. Jag blir berörd på ett helt annat sätt när jag ser teater, säger Amanda Edlund.

– Jag bara gled in på det som skulle ha varit en hobby, Det är rena drömmen att få ha det som en anställning, säger hon.

Hösten hos hos Teater Västernorrland

"Family Feelings": 5/10 – 24/11 Konsertteatern Sundsvall samt turné under oktober-november till Söråker, Stöde, Kramfors, Stockholm, Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik, Junsele mm

Julfrossa: 5–18/12 Konsertteatern Sundsvall

Pelle Svanslös: 27/12 – 9/2 Sundsvalls teater samt 17/2 Härnösand

Lill-Zlatan och morbror raring: 6/10 Örnsköldsvik, 13/10 Härnösand, 20/10 Kramfors samt senare Umeå och Stockholm