Sverigefavoriten Doug Seegers tillbaka för julturné – sedan vill han lägga USA för sina fötter

Vackra toner möter Norrtelje Tidning i den röda stugan i Norrtälje där Doug Seegers och några bandmedlemmar repeterar inför en stundande skivinspelning.

Den 14-åriga svarta blandrastiken Aisa ligger och dåsar på golvet och tar ingen notis om folk som kliver över henne. Doug Seegers höjer ögonbrynen i en lätt hälsning men fortsätter att repa en stund till.

– Han har gått från att ha varit en jättehajpad artist 2014 till att i dag vara folkkär, fansen är otroligt lojala. Han kan spela mycket mer än nästan någon svensk artist. Man kan sätta honom i Folkets hus i Blomstermåla eller i Arvidsjaur – Doug Seegers går hem överallt, säger Björn Pettersson, musikmanager och Norrtäljebo.

– Grejen med Doug är att han är så oerhört äkta. Det finns ingenting som inte är "han" bara. Han tänker inte musik – han känner den. Och han gör bara det han känner för. Det innebär att rösten är helt ofiltrerad och det märker publiken, de känner det. Jag har aldrig varit på en Dougkonsert där folk inte har gråtit för att de har blivit så berörda. Det gäller mig själv också. Fortfarande.

Eftermiddagens repetitioner är klara och Doug Seegers tar klivet över tröskeln in från vardagsrummets replokal till kontoret och slår sig ner i en fåtölj. Intervjun börjar i det vardagliga. Något stort har hänt i år, den tidigare uteliggaren Doug Seegers har gått och köpt sig ett alldeles eget hus.

– Det är mitt första hem som jag har ägt, tidigare har jag fått hyra. Det känns bra att ha mitt eget ställe där jag kan ändra vad jag vill. Jag är ju en pensionerad snickare så det var viktigt för mig att hitta ett ställe med ett fristående garage jag kunde ha som verkstad. Så nu bygger jag ett hem från scratch, gör mina egna möbler. Huset är inte "fancy", men det är så mycket mer än jag behöver, säger han med ett milt leende.

Annars trivs han bra i Sverige också och i stugan i Norrtälje där han både repar, bor och snickrar när han är på besök. De senaste åren har han varit en del ute på Europaturné, men det är förenat med vissa kommunikationssvårigheter.

– Jag gillar Sverige och är tacksam att jag inte är i ett land där folk inte talar engelska. Här kan jag kommunicera med grannarna som accepterar att jag inte kan lära mig svenska, det gör min vistelse här trevlig. Vi var i Italien förra året och de gillade ju min musik där men jag har ingen lust att åka tillbaka eftersom jag inte kan kommunicera med de som bor där.

– Här i Sverige känner jag mig däremot som "den adopterade sonen". Fast några har valt att kalla mig "Cinderella man" i stället – jag älskar det smeknamnet!

Mycket har hänt i hans liv sedan den där dagen för fem år sedan då Jill Johnson och hennes tv-team snubblade över honom och hans musik i ett gathörn när de spelade in "Jills veranda" i Nashville. Då var han visserligen nykter sedan ett par månader men fortfarande hemlös och hårt märkt av årtionden av drogmissbruk.

Hans låt "Going down to the river" gick rakt igenom tv-rutan in i den svenska folksjälen och finsnickaren från New York blev en favorit i Sverige, med turnépremiärer på Skebopuben. Bara första sommaren i Sverige, 2014, gjorde den vänlige amerikanen hisnande 70 spelningar i landet och han blev snabbt något av en hederssvensk, vilket han absolut inte har något emot.

– Jag hyser stor beundran för mycket av den svenska kulturen. Renligheten, inte minst. Ingen slänger skräp här, eller inte som i Nashville i alla fall. Och där är det vanligare med stölder också, man kan inte lämna dörren öppen där som man kan här. Sverige har en mer fridfull och omtänksam kultur, jag har mycket beundran för det här landet. Fast en sak som verkligen irriterar mig med Sverige är hur ni så gärna vill vara amerikaner, ha ha!

Han har mycket på gång. En julturné (med konserter i Väddö kyrka den 11 december och Blidö kyrka den 16 december) är bokad och så har han äntligen fått möjlighet att göra sina två drömskivor i höst. Albumet med Hank Williams-låtar är redan inspelat och utgett, under november spelar han in en skiva med gospelmusik.

– Det är en väldigt självisk grej för mig, ett åtagande mellan mig och Gud och också ett sätt för mig att kommunicera med honom. Jag har velat säga hur mycket jag uppskattar vad han har gjort för mig och tacka honom för allt. Det finns de som ifrågasätter varför jag gör gospel. "Det finns inga pengar i det" har jag fått höra, men jag kan inte bry mig mindre. Den här skivan handlar om mig och min tro på Gud. Jag gör det för honom och jag vill att han ska veta det.

Låtar från gospelskivan kommer att spelas under december, det blir en julturné med både gammalt och nyskrivet. Doug Seegers själv hoppas få se en del barn i publiken, det hör högtiden till.

– Ja, jag vill se barn där, det är en stor del av julen för mig. Jag försöker nå ut till dem med en kram, ett leende eller en låt. Jag har ju faktiskt en sondotter som jag inte har sett på tio år, men i år ska jag besöka henne i New York. Hon är 14 år nu och måste verkligen undra vem hennes farfar är, så det är något jag måste göra. Jag har en dysfunktionell familj med en son och en dotter, och så en exfru som jag kämpar för att bli vän med igen. Jag kommer träffa allihop över jul.

På andra sidan årsskiftet väntar framtiden. 2019 är tänkt att bli året då 67-årige ("Han blir bara piggare och piggare, Doug är larvigt ung", säger Björn Pettersson) Doug Seegers slår igenom på hemmaplan. Den 1 mars släpps en skiva som är inspelad i Los Angeles med, enligt Björn Pettersson, de allra bästa förutsättningarna vad gäller studiomusiker, producenter och marknadsföring.

– I alla år har vi jobbat för att få någon i USA att plocka upp Doug som artist, inte bara för hans starka story utan det ska vara någon som verkligen förstår hur bra musiken är. Och det här är verkligen jättespännande. Jag är luttrad i branschen men hoppas ändå på det här, lika mycket för själva musikens skull som för Dougs. Själv är han nog den som bryr sig minst om en USA-karriär. Han är oerhört obekymrad om sådant och helt opåverkbar, säger han med ett kort skratt.

Nåja, helt ointresserad av att slå igenom i USA är han i alla fall inte, Doug Seegers. Går det så går det. Går det inte så blir det också bra. Och Sverige finns ju alltid kvar.

– Jag känner i alla fall inte att jag är "klar" än. Och att jobba i USA är något jag har gjort mycket litet av, och kanske kan jag nu få en möjlighet till det. Men skulle det ta slut nu och jag får återvända till min snickeriverkstad i Nashville i stället så vore jag i och för sig fullkomligt nöjd med det också, skrattar han.

Fakta: Give it away Christmas tour

Doug Seegers

Väddö kyrka, 11 december kl 19

Blidö kyrka, 16 december kl 17