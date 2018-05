Kjell Lönnå och hans körer rundar av köråret – sjunger in sommaren på söndag

Läs mer: 50 år av glädje när Caprice fyllde halvsekel

Jul- och vårsångskonserter är årliga traditioner för Kjell Lönnå och hans körer. Nu tycker de att det också kan vara dags att samla upp ett knippe sommarsånger.

– Idén är att lyfta fram text och musik som pekar fram mot sommaren, som man kanske sjunger utan tanke på hur otroligt fint skrivet det är, säger Kjell Lönnå.

– "Med blid och liv värma till allt som varit dött, sig stolens strålar närma och allt blir återfött" är underbar poesi när man stoppar den i munnen, säger han med citat ut sommarpsalmen "Den blomstertid nu kommer".

Den sjungs i konserten, liksom bland andra "Kung Liljekonvalje", "En vänlig grönska", "Glädjens blomster" och den amerikanska sången "in the still of the morning". Det blir musik av Olle Adolphson, Evert Taube och Wilhelm Peterson-Berger, samt sången Confetti fick med sig från Finland, "Det finns visor i din trädgård".

– Den pekar på något som jag inte hade tänkt på, att om man har en trädgård kan det också mynna ut sång och musik ur den, säger Kjell Lönnå.

Kören Confetti är nyss hemkommen från Portugal, där den sjöng dels i teatern i staden Cascais, dels i en av Europas största basilikakyrkor i staden Mafra.

– Kören skötte sig mycket bra och fick stående ovationer. Där var mycket folk och svenska ambassadören hade bjudit in merparten av Europas ambassadörer, säger Kl.

Sommarkonserten ges den 3 juni 16.00 i GA-kyrkan. Entrén är fri och det samlas in en kollekt till Läkarmissionen.