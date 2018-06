Film- och spelmusik, musiksagor och folkligt när Nordiska Kammarorkestern nystartar matinékonsertserie

I serien finns såväl klassisk musik som folkmusik åt pop- och rockhållet; målåldrarna är olika och kammarorkesterns egna konserter byts med gästspel.

– Vi har i uppdrag att spela för yngre, och vi arbetar mycket mot skolor. Men med offentliga konserter fångar vi också in generationsmötena. Här kan föräldrar och mor- och farföräldrar gå med barnen på konsert en lördag, säger Anna-Lena Wigren, barn- och ungdomsansvarig hos Nordiska Kammarorkestern.

Den 22 september öppnar orkester med Prokofjevs klassiska musiksaga "Peter och vargen" till Suzie Templetons animerade film. I oktober spelar Nordiska Kammarensemblen sin musiksaga "Flickan och natten", en scenisk, egenproducerad saga om rädslor och hur man övervinner dem.

Apropå nätter och mörkrädsla är novembers matinékonsert den komiska skräckoperan "Den förskräckliga historien om Lilla Hon", baserad på en barnbok. Iso Porovic regisserar och Estrad Norr i Östersund samproducerar med Scenkonst Västernorrland. Den klassiska Nallekonserten spelas av orkestern den 2 december, i år för 26:e gången.

"Far and away" i februari följer det välkända Score-konceptet med musik från film- och spelvärlden.

– De konserterna tilltalar också många äldre. Orwar Säfström är presentatör och det spelas musik från bland annat Harry Potter, Narnia och Game of Thrones, säger Anna-Lena Wigren.

Säsongen avslutas med folkmusik; i april med delar av Sundsvalls folkmusikadel, Ahlberg. Ek & Roswall, och sväng på gränsen mellan barock och folkmusik. Dessförinnan har duon Symbio spelat sin blandning av modern folkmusik med inslag av pop och rock.

– De har en ovanlig sammansättning, nyckelharpa och dragspel, och dem kan man lyssna till oavsett ålder, säger Anna-Lena Wigren.

Scenkonst Västernorrlands lilla konsertserie 2018/2019:

22/9 Peter och vargen

13/10 Flickan och natten

7/11 Den förskräckliga historien om Lilla Hon

2/12 Nallekonsert

16/2 Far and away – film- och spelmusik

23/3 Symbio

27/4 Ahlberg, Ek & Roswall