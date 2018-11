Jayne Svenungsson lämnar Akademien – sekreteraren: "Jag beklagar det enormt"

"Efter nogsamt övervägande har jag fattat beslutet att lämna min stol i Svenska Akademien", skriver hon.

Teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson valdes i september i fjol in på stol nummer 9.

Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson bekräftar uppgiften för TT.

"Att jag lämnar vid just denna tidpunkt beror på att jag först velat försäkra mig om Akademiens fortlevnad och framtid genom att avlägga min röst vid de nyligen genomförda invalen. Det har alltså varit angeläget och meningsfullt för mig att vara med och bidra till Akademiens återuppbyggnad i kölvattnet av den kris som av en ödets ironi sammanföll med mitt inträde", förklarar hon.

"Av en rad skäl har jag dock nått vägs ände. Jag ser därför fram emot att återvända på heltid till mitt arbete vid universitetet, där jag tror att mina krafter används på ett bättre sätt. Det är min ärliga och djupa förhoppning att Akademien åter kan bli vad den varit, en ovärderlig institution i det svenska kulturlivet".

Jayne Svenungsson uppger att Akademien sedan en tid är underrättad beslutet.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Anders Olsson beklagar att Jayne Svenungsson begärt utträde.

– Jag beklagar det enormt. Det har varit ett extremt jobbigt år för oss alla, jag kan förstå den svårighet hon har haft som ny ledamot att komma in mitt i det här kriget, säger han till TT.

– Jag vet vilken kapacitet hon har och vad hon skulle ha kunnat uträtta för Akademien, säger ständige sekreteraren Anders Olsson till TT.

Akademien har ännu inte hunnit diskutera Jayne Svenungssons utträde. Men att ytterligare en ledamot väljer att lämna Akademien är förstås ett bakslag.

– Vi får kämpa vidare, säger Anders Olsson.

Fakta: De tomma stolarna i Akademien

Lotta Lotass, Klas Östergren, Sara Stridsberg och Kerstin Ekman var de första som begärde och beviljades utträde ur Svenska Akademien. Stol nummer 1, stol nummer 11, stol nummer 13 och stol nummer 15 stod därmed tomma. Efter Jayne Svenungssons utträde står även stol nummer 9 tom.

De ledamöter som just nu är aktiva är: Bo Ralph, Sture Allén, Anders Olsson, Göran Malmqvist, Tomas Riad, Jesper Svenbro, Per Wästberg, Kristina Lugn och Horace Engdahl. Sedan i våras deltar inte Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark i aktivt i Akademiens arbete – de har dock varit med och röstat in de nya ledamöterna. Inte heller Katarina Frostenson deltar i arbetet.

Den 5 oktober meddelar Svenska Akademien att Jila Mossaed och Eric M Runesson har valts in på stol nummer 15 respektive 1. De tar sitt inträde vid högtidssammankomsten den 20 december.

Den 19 oktober meddelar Akademien att Mats Malm väljs in på stol nummer 11. Även han tar sitt inträde den 20 december.

Därmed är stol nummer 13 och nummer 9 i dagsläget tomma.