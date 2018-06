Förhörsledaren debuterar som författare med Bergwall-fallet: "Jag baserar mig på dokumenterade fakta"

Läs mer: Förhörsledaren ger sin version i ny bok

Inget i svensk rättshistoria kommer i närheten av fallet Quick/Bergwall när det gäller medieuppmärksamhet och debatt. Om vad som hände och inte hände. Om vad folk gjorde eller inte gjorde, sa eller inte sa, ljög eller inte ljög om, glömde eller förträngde. Om vem som påverkat vem och i vilken ordning saker hänt.

Med boken "Rättsskandalen!?" kommer nu också förhörsledaren Seppo Penttinens röst i bokform. Han var som polis stationerad i Sundsvall men projektanställd vid riksmordkommissionen som huvudansvarig förhörsledare i Quickfallen under åren 1993-2001.

Varför skriver nu också han?

– Ingen var så nära Bergwall som jag. Vi satt i drygt 100 förhör och genomförde sju rekonstruktioner av brotten och ett otal vallningar. Jag känner ett ansvar att visa på de markanta skiljelinjerna som finns mellan dokumenterade utredningsresultat i förhållande till senare granskares vilseledande och direkt felaktiga alternativa fakta. Spekulationer som idag gäller som sanningar, säger han.

– Många av de som har uttalat sig har inte varit i förhörsrummen, inte i tingsrätten, inte vid vallningarna. Ändå har de bestämda åsikter om vad som har skett och när de uttalar sig i medier påverkar de människor.

Talesättet att Sverige bara har plats för en åsikt i taget skriver han under på. Här är det inte OK att gå emot den rådande "sanningen" i medierna. Det var också orsaken till att han och hans skrivpartner, den nyss bortgångna journalisten, författaren och förra pressombudsmannen Yrsa Stenius, gav ut boken via självutgivningstjänsten Vulkan.

– Vi tog kontakt med några förlag och fick svaret att manuset var väl underbyggt. Men med tanke på den rådande opinionen tackade de nej.

Skuldfrågan har aldrig legat på mitt bord och gör det inte heller idag.

– Boken är inte ett försvar för mig själv. Andra får ta ställning till om jag har gjort ett bra jobb eller inte - och det har ju många gjort. Men om mantrat att allting som vi gjorde var fel upprepas tillräckligt många gånger blir det till slut en sanning, säger Seppo Penttinen.

Ändå har boken hittills inte väckt någon storm. Kanske orkar vi inte med mer av fallet Bergwall. Och om att Sture Bergwall i dag är en fri man har Seppo Penttinen inget att säga.

– Skuldfrågan har aldrig legat på mitt bord och gör det inte heller idag. Jag konstaterar bara att bevisningen som fällde Sture Bergwall i åtta mordfall i enhälliga domstolsbeslut står sig ograverat stark, säger han.

Det är också hans linje i boken, där han tar upp många detaljer kring utredningarna. En hel del handlar om resningsåklagarnas tillvägagångssätt.

– Jag tycker inte att resningsåklagarna gjorde ett bra jobb, säger han.

Om någon först erkänner åtta mord och sedan säger att han ljugit om alltihop vore förstås den naturliga frågan "Varför ljög du?"

– Men endast en av resningsåklagarna tog sig tid att åka till Säter och träffa Bergwall och fråga varför han ljugit. Man förväntar sig också att de ska ställa frågor om mängder av unika detaljer Bergwall beskrivit. I stället hörs han om terapi, medicinering, information via medierna med mera, säger Seppo Penttinen.

Hans bok och hela debatten stämmer förstås till eftertanke kring hur svårt det är att avgöra och nå samsyn kring vad som är verklighet, bland alla de verkligheter som vi själva och omvärlden bygger åt oss. Hur svårt det är att veta när människor talar sanning och inte. Hur svårt det är att skönja en klar linje i ett vimmel av nyanser - kring händelser som dessutom ägde rum för tiotals år sedan.

– Det kändes viktigt att få säga det jag har sagt, och att jag inte baserar mig på personliga värderingar utan på dokumenterade fakta. Jag kan plocka fram material om någon frågar efter det, säger Seppo Penttinen.

Jag skulle gärna också träffa Sture Bergwall. Jag skulle vilja fråga hur hans pekfinger kan vara så väl kalibrerat med likhundens nos som det var under vallningarna.

En bieffekt av boken har blivit att han fått smak på skrivandet. Kanske blir det en barnbok framöver. Eller något i deckargenren.

– Jag har ju information om ett antal mordfall som man skulle kunna inspireras av på ett sätt att ingen behöver känna igen sig, säger han.

– Men jag skulle gärna också träffa Sture Bergwall. Jag skulle vilja fråga hur hans pekfinger kan vara så väl kalibrerat med likhundens nos som det var under vallningarna. En hundraprocentig träffbild. Hur han kan ha den exceptionella förmågan? Jag skulle även ställa besvärliga frågor om alla de synnerligen unika detaljer han kände till i varje enskilt ärende. Uppgifter som inte ens var kända för polis sen tidigare. Frågor som resningsåklagarna märkligt nog struntade i att ställa, säger han.