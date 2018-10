En vitamininjektion av färg och form – kreativ explosion när 29 konstnärer visas på Västernorrlands Museum

Region Västernorrland har mer än 23 000 konstverk i sin ägo, en samling som påbörjades på 1950-talet men inkluderar betydligt äldre verk än så. Somliga finns att beskåda på sjukhus, kommuner, folkhögskolor, hälsohem och andra offentliga platser, andra är nedpackade i förråd.

Det pågår en långsam rotation där konst stoppas undan eller lyfts fram ur gömmorna, men omloppstiden är lång och vad som plockas fram beror en hel del på tidsanda, tycke och smak. Vissa verk har kanske rentav legat i förvar ända sedan de magasinerades.

Temat för länsmuseets (som nu bytt namn till Västernorrlands Museum) nya utställning "Konstinjektion II – med andra glasögon" är genus; de 29 konstnärer som visas är alla kvinnor.

Läs mer: I skuggan av Tredje Riket – Maria Sundströms uppgörelse med sitt förflutna

Den första utställningen, "Konstinjektion I", ägde rum för ett par år sedan på temat konst och hälsa.

– Den blev jättepopulär; vi hade också en föreläsning om konstens och kulturens betydelse för tillfrisknande. Vi hoppas att den här utställningen blir lika uppskattad, säger Maria Sundström på Västernorrlands museum.

– Utställningen består bara av verk av kvinnliga konstnärer, men det är inget vi lyfter upp särskilt – det här är helt enkelt viktiga verk. Manliga konstnärer får dessutom redan oproportionerligt stort utrymme.

Och nog är utställningen en fest för ögat. Blicken dras till Eva Lysanders fina lilla textil som rymmer så mycket, inte minst en skarp politisk kritik av den vita imperialismen och den rasism som tycks så svår att rycka upp med rötterna.

Eller till Eva Zettervalls kraftfulla porträtt, där kvinnorna – hon har alltid kvinnan i fokus i sin konst – får ta all den plats som männen i århundraden tilldelat sig själva. Den inre styrka som lyser fram i gestalt och ansikte dämpas inte av negativa könsmaktsimperativ utan får framstå i sin fulla styrka.

Eller Atti Johanssons märkliga målade makalösa manicker i lysande färger; en egensinnig Sollefteåkonstnär som gick sin egen väg och var en skarpladdad och starkt samhällskritisk miljökämpe.

Två av Atti Johanssons verk har restaurerats inför utställningen, tillsammans med ett landskap signerat Elisif Key Åberg. Målerikonservator Therése Eriksson har haft ett grannlaga arbete:

– Atti målade ju på alla möjliga material, och färgen sitter inte alltid så bra. Jag har fäst färg som börjat lossna, gjort några väldigt sparsamma retuscheringar och lagat passepartout och ramar, berättar hon.

Läs mer: En av Sveriges främsta expressionister visas i Nordingrå

Berta Hansson finns också representerad, folkskollärarinnan från Hammerdal som kunde teckna barn liksom inifrån, hon som granskade människans själva väsen i stället för att återge ytan.

I dag anses hon vara en av Sveriges främsta expressionister; för bara något år sedan visades en bred retrospektiv utställning i Nordingrå.

Här finns även Sundsvallsbaserade konstnären Ulla Carin Winter, som år 2015 fick äran – tillsammans med Christer Carlstedt från Örnsköldsvik – att göra grafik till Nobelpristagare.

Läs mer: Det bortglömda forskarsnillet från Ångermanland – Ida Rödén presenterar ett märkligt livsöde

Och här finns så mycket annat. Ida Rödéns fabeldjur, omsorgsfullt återgivna till trovärdighetens gräns.

Eva Lies fotografier av Janne som blev Janna, en resa fylld av ljus och avgrundsdjup ångest som tidigare visats på Härnösands konsthall. Margareta Klingbergs bärplockare. Gudrun Pierres screentryck. Lisa W Carlson, Kajsa Åhlander.

Lena Cronqvists svävande emblematiska "Tallrik i skogen".

Utställningens avgjort roligaste och mest gränsöverskridande verk är Sandra Mozards installation "Get in shape", där ljud, ljus, röster, bilder och former bildar ett närmast hypnotiskt sammanhang som projiceras inuti en spegelkub.

– Mycket av genusfrågan känns ärligt talat rätt tråkig, det är bara politik. Jag vill berätta något annat, om att söka förändring, att leta en identitet, att hitta vem man är, att våga fortsätta förändras. Jag tror på den skapande människan och hennes skapande kraft, summerar Sandra Mozard.

Besökaren är välkommen att kliva in i kuben, och även ställa sig på golvspegeln som är gjord just för detta ändamål. Effekten är smått hallucinatorisk och bygger på upprepningar, förändring och förvandling; den som vill tillgodogöra sig upplevelsen gör klokt i att vara kvar i konstverket en ganska lång stund.

För om något finns här så är det utrymme för reflektion.

* * *

Fotnot: Utställningen pågår till den 15 januari.