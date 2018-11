Jämställdhet, natur och samhällsproblem utlandet inte trodde fanns: Därför är nordiska deckare en framgångssaga

Varför är nordiska deckare så framgångsrika och det nordiska deckarintresset så starkt?

När Svenska Deckarfestivalen för första gången har gäster från alla våra nordiska grannländer kom förstår frågan upp.

– Det vanliga svaret är att vi har trygga samhällen och därför har ett behov av att något ska hända. Att läsa om brotten är tryggt och säkert., säger Geir Tangen från Norge.

– Vi är kontrollerade; då blir deckaren en motvikt, säger Ane Riel från Danmark.

Men de tar också upp den långa traditionen, från Sjöwall-Wahlöö på 1970-talet. Och även om många anser att deckargenren först föddes med Edgar Allan Poe i England på 1800-talet så glimtar nordiska författare i genren ännu tidigare.

Deckaren är en perfekt genre för att lyfta fram samhällsproblem.

Utomlands möter dagens författare ofta föreställningen att de nordiska samhällena är perfekta, felfria och utan kriminalitet. Då ger det läsare i andra länder viss glädje att konstatera att det inte är så, menar författarna.

– Vi har ju också problem, och deckaren är en perfekt genre för att lyfta fram samhällsproblem, säger Kati Hiekkapelto från Finland.

Island är det land som kommer närmast vanföreställningen. Där finns mycket lite våldskriminalitet, men också den yngsta deckartraditionen – den föddes först på 90-talet.

– Författare försökte tidigare men blev inte tagna på allvar av publik och kritiker. På Island gäller att först när man väckt uppmärksamhet internationellt gör man det på Island, säger islänningen Ragnar Jonasson och skildrar därmed en kontrast mot de andra länderna, där man älskar sina inhemska författare.

Vi är fortfarande nära naturen här i norr, och det syns i våra böcker.

Nordiska deckare har också särdrag som kan attrahera läsare utomlands. Jämställdheten, till exempel: här är kvinnliga huvudpersoner lika vanliga som manliga. Och våra årstider, exotiska vinter och kärlek till naturen som kan användas både för miljökänsla och för att förstärka stämningar. "Darkness in the mood, darkness in the weather", citerar Geir Tangen.

– I min tredje bok skrev jag om varm sommarkänsla och ingen trodde mig, säger han.

– Vi är fortfarande nära naturen här i norr, och det syns i våra böcker, säger Kati Hiekkapelto.

I dag gäller att de "deckarkungar" som tidigare dominerade fältet – i Sverige till exempel Henning Mankell, i Norge Jo Nesbö och i Danmark Jussi Adler Olsen – nu fått maka på sig för en bredare våg av uppburna författarnamn. Bara i Sverige utges 250 deckare om året och de välkända och framgångsrika författarna är många.

– Men i Finland har vi inte haft deckarkungar. Vi är ju republik, skojar Kati Hiekkapelto.

Läs mer om Svenska Deckarfestivalen: Citatfest från författarkvällen - klokt och roligt sagt av nio författare