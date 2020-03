Kronofogdehus med svartmögel mest klickat på Hemnet – sålt för 25 500 kronor: "Ofta mycket tragik"

De allra flesta hus som går ut till försäljning via Hemnet säljs via mäklare. Det hus som lockade mest intresse till sig under februari låg dock ute via Kronofogden. Det är ett hus som byggdes 1933.

– Just det här huset kom in till oss i november 2019. Generellt har vi fyra månader på oss att sälja, fortsätter Roger Lindbäck.

De använder en värderingsfirma som sätter värde på objekten innan de läggs ut på annons. Fastigheten i Ramvik hade värderats till 20 000 kronor och såldes för 25 500 efter budgivning.

– Det är en ovanligt lågt värderad fastighet och med låg köpeskilling, säger Roger Lindbäck.

– Vi hade flera spekulanter. Två sällskap från Sundsvall och ett till sällskap som satt på annan ort via annan Kronofogdemyndighet, fortsätter han.

Huset bedömdes ha stora renoveringsbehov och hade länge stått tomt och kallställt.

Vem brukar det vara som köper?

– Det varierar, det kan egentligen vara vem som helst, men det är speciellt eftersom man ju måste köpa det i befintligt skick, fortsätter han.

Vad kan det bero på att man tvingas sälja sitt hem på det här sättet?

– Det vanligaste är att huset blir utmätt för att man inte klarat av att betala lånen. Det kan även bero på andra skulder och då ses fastigheten som en tillgång, förklarar Roger Lindbäck.

Vad händer med personen som bodde där?

– I vissa fall har de eller den redan flyttat. Annars kan den behöva ta hjälp av socialtjänst för att få någonstans att bo. Det är ofta mycket tragik i bakgrunden, fortsätter han.

Mest klickade på Hemnet under februari i Härnösands kommun

Hus med stora renoveringsbehov. 120 kvm. Pris: 20 000 kr. 14 747 klick.

Charmig villa i Brunne. 108 kvm. 850 000 kr. 7049 klick.

Havsnära villa byggd 2008 i Solumshamn. 165 kvm. 3 250 000 kr. 6827 klick.

Villa på norra Brännan i Härnösand. 155 kvm. 1 495 000 kr. 5723 klick.

Lägenhet i centrala Härnösand. 74,5 kvm. 625 000 kr. 4528 klick.

Gäller bostäder i Härnösands kommun. Källa: Hemnet