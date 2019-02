Ulf Häggqvist: Det är skillnad på resor och resor – lär de sig aldrig de där fackpamparna?

Det är kul att resa – det tycker väl de allra flesta. Men det är ju också skillnad på att resa och att resa.

Kvällstidningarna är väldigt bra på att rota fram hur fackliga toppar reser och förlustar sig – gärna tillsammans med familjemedlemmar – på sina medlemmars bekostnad.

Nyss hemkommen från New York läser jag på Aftonbladets sajt om hur toppar i Ledarna på tre resor till USA gjorde av med 1,4 miljoner kronor. En av resorna kostade 90 000 per person.

Inga budgethotell och –flygbolag där inte!

Som vanligt uppträdde resenärerna väldigt blåögt, för att inte säga korkat, och lade på sociala medier upp glada meddelanden som ”Börjar resan mot San Fransisco”, ”Nu börjar äventyret”, ”Med trevligt sällskap i Central Park”.

Det blir sedan stor underhållning när Ledarnas nye förbundsordförande Andreas Miller (faktiskt!) försvarar excesserna.

Han säger bland annat:

”Vi måste vara ute och träffa människor i framförallt USA.”

På frågan från en påtagligt upprörd AB-reporter, om det är rimligt med en resa för 90 papp per skalle, svarar Miller:

”Jag tycker det är rimligt att vår högsta ledning i Ledarna försöker förstå omvärlden och åka ut och samla kunskap.”

Heja!

Visst är det väl ändå svårförståeligt att sådana här historier poppar upp med jämna mellanrum? Vad händer med folk som tar sig upp på högsta nivå i fackförbunden? Har de inte lärt sig någonting av alla tidigare skandaler?

Svaret på den sista frågan måste bli – nej.

Själv är jag, som jag nämnde, nyss hemkommen från New York. Årlig hockey- och nöjesresa med mina tre grabbar.

Och nej, den kostade inte 360 000.

Vi såg Rangers–Tampa i Madison Square Garden. Sådär match första 30, då Tampa rätt enkelt gick ifrån till 0–3. Tycker faktiskt inte att Henke Lundqvist är den gamle Henke. Ingen direkt tavla, men ändå.

Däremot lyfte både han och Rangers andra halvan av matchen, gick upp till 2–3 och hade våldsam press på slutet. Det hade varit kul med en förlängning som avslutning på en kanonkväll i ”The worlds most famous arena”, men vi fick nöja oss med 60 minuter NHL-hockey.

Däremot blev det inte mycket kanon med hemresan, som tog ett drygt dygn längre tid än beräknat.

Vi flög hem via Oslo och då planet kom iväg tre timmar för sent från New York (JFK) missade vi anslutningen till Stockholm.

Efter att ha sprungit mellan femtielva olika servicedeskar hittade vi till slut en med en vänlig kvinna som ordnade hotellrum med middag åt oss, och bokade om våra biljetter till dagen efter.

Nej, hotellet var inte av den standarden att pamparna i Ledarna hade accepterat det, men det dög gott åt oss. Rent och snyggt. Två sängar, ett litet skrivbord och toalett och dusch på typ sex kvadratmeter.

Det är klart att en natt på ett flygplatshotell i Oslo inte är något man direkt längtar efter när man är på väg hem efter en långhelg i The Big Apple. Men här snackar vi ju – verkligen! – i-landsproblem.

Däremot ska det bli spännande att se om och i så fall hur mycket ersättning vi får för den våldsamma förseningen. Den kostade oss ändå totalt över fyra dygn och fem komp-/semesterdagar.

Lovar återkomma med en rapport om det.

TOPPEN

Mats Zucarello. Vår gamla Modo-favorit håller än i Rangers. Mer än väl. Enligt mitt förmenande bäste nordbo i Garden-matchen mot Tampa. Målskytt dessutom. Det är svårt att förstå hur den lilla norske hobbiten med den väldigt långa klubban kan klara sig så bra i NHL.

BOTTEN

Hjärnskakningar. Hur många har Modospelare fått den här säsongen? Sju? Åtta? Känns som att Modo drabbats värst i allsvenskan och jag undrar jag om det inte beror på att laget är lite för vekt fysiskt. Det kostar inget att smälla på Modoiter. I mina sämsta stunder hoppas jag att Modo ska plocka in ett par flåbusar från AHL. Lex Brashear.