Tänk vad en gammal reklammugg kan väcka minnen

Nu ska jag berätta en historia om en mugg.

En ganska oansenlig mugg egentligen. En sån där mugg som brukar finnas i köksskåpen ovanför kaffeautomaterna hos företag. En vit mugg med raka former, ganska tjocka väggar och företagets logga tryckt på ena sidan. Det är inte ovanligt att de är rätt solkiga efter åratal av användning och ibland är det en gammal logga som pryder koppen fastän företaget genomgått en yttre förvandling.

Jag fick en sådan av min mamma en gång för närmare 30 år sedan, när jag var i 15-årsåldern. Min mamma ägde ett tryckeri och gjorde en gång en hel drös personliga muggar åt de som jobbade där och oss i familjen. "Gjutarbackens Tryckeri" stod det i rosa. På raden under stod mitt förnamn.

Jag har nog inte tänkt på den sedan dess.

Häromdagen rensade mina föräldrar ut sitt fritidshus efter försäljning och av någon anledning så hade muggen med mitt namn på hamnat där, 16 mil från ursprunget. De tog med den hem till mig och jag kände mig så nostalgisk när jag såg den så jag gjorde ett inlägg på Facebook och delade en lite suddig bild på muggen.

Sen tänkte jag inte mer på det.

Tills det började plinga i telefonen efter bara några minuter.

Först dök det upp en bild på en likadan mugg men som det stod Lotta på. Det visade sig att min kusin som jobbade på tryckeriet vid den tiden faktiskt fortfarande använder den, om än som prydnad. Jag log för mig själv, hon bor ju kvar i stan, men jag blev ändå imponerad av att hon hade den kvar efter flera flyttar.

Några minuter senare plingade det igen.

Det var min faster som la in en bild med en till likadan mugg på. "Birgitta" stod det. Det visade sig att hon fortfarande använder den och även den muggen har rest från Söderhamn via Gävle till lilla Kilafors under årens lopp.

Pling!

En bild på en tredje mugg dyker upp i mitt facebookflöde.

"Peter".

Det visade sig att min gamla tonårskärlek (som jag blev tillsammans med som 14-åring - han var 15) också hade fått en personlig mugg av min mamma. Och att han av en slump hittade muggen i sitt förråd bara några dagar innan mitt inlägg på fejjan. Så den muggen har rest från vår lilla stad till såväl Linköping som Örebro där den sannolikt legat nedpackad i alla tider.

Men allvarligt. Hur stor är sannolikheten att pojkvännen från tonåren ska hitta samma mugg som en annan, efter nästan 30 år?

Hur stor är sannolikheten att pojkvännen från tonåren ska hitta en likadan mugg, efter nästan 30 år?

Jag kan inte låta bli att undra vad det var för mening med det. Nånting vill någon säga oss, det tror jag alldeles säkert. Men nu kommer inte det bli något fantastiskt kärleksslut på den här historien - att vi fann varann eller så - men kanske var det bara ett sätt att påminnas om svunna tider, och minnas tillbaka med glädje.

Det lär vi aldrig få svar på.

Men kul och väldigt oväntat var det att en gammal reklammugg skulle skapa sånt engagemang på sociala medier.