Lina Norberg Juuso: Är det lika bra att sluta drömma?

Det är något vackert med framtidsdrömmar. Vi behöver dem. Vi kan föreställas oss en framtid och det är (förmodligen) något som särskiljer oss från djuren.

Vi kan tänka oss tid – minnas dåtid och fantisera om morgondagen, om nästa månad, nästa år. Vi kan skapa oss bilder av upplevelser som ännu inte har skett och finna en njutning i det. Drömma om en resa som inte varit eller en annan tillvaro. Drömmar kan således bära oss genom vardagen och hjälpa oss när livet är tufft. Vi förstår att nuet inte är permanent. Det kan vara en snuttefilt eller en verklig livboj när vi inte befinner oss i en verklighet där vi vill vara. Drömmen och hoppet om framtiden.

Samtidigt: När blir drömmar ett tungt ok att bära? När blir själva drömmen ett hinder från att leva i nuet – som ju är den enda tid vi de facto har?

Om morgondagen vet vi som bekant inget. När blir strävan mot att nå sina drömmar en dränerande kamp - istället för ett livsbejakande nöje? Vad händer när människor jobbar och sliter sig till utmattningens gräns dag efter dag - för att kunna ha råd med att resa på en veckas charter med familjen? En vecka som ska uppfylla längtan efter närhet, efter sömn, glädje och vila?

Jag känner mig cynisk, men tänker att risken för besvikelse är hög. Om ett helt års slit inte kan kompenseras med en helt perfekt semestervecka så är det klart att sorgsenhet är en realistisk känsla.

Så det här med framtidsdrömmar – det är inte bara något vackert utan också tämligen besvärligt.

Jag tittar på "Husdrömmar" på SVT Play och fascineras av människors bo-längtan och framtidsplaner. Det handlar i högsta grad om just drömmar. Om att leva ett bra liv i en vacker, trivsam miljö. Ofta handlar det om att ett vackert och funktionellt boende ska bytas ut mot ett… ännu vackrare och ännu mer funktionellt boende.

Det kostar naturligtvis på. Inte bara ekonomiskt och inte bara i positiv bemärkelse. Som beskådare av andras husprojekt uppstår en trötthet av att se andras slit. Det slipas och fejas på all ledig tid och helt ärligt känns det inte bara lustfullt, utan också ångestladdat. Först lönearbete och sedan kvällsjobb och helgjobb. Allt för att komma till ett sedan.

Vad händer när sedan blir ett nu? När husdrömmarmänniskorna verkligen kan flytta in till sitt hus? Kommer den så kallade habitueringseffekten då? Läser i DN (Insidan 15/2 2019) om meningen med livet och om hur just habitueringseffekten kan ställa till det för oss.

Människor vänjer sig med det hen har. Visst kan tillfälliga lyckokänslor uppstå vid flytt in i nytt hus, för att ta ett exempel, men sen blir även det huset en vardag och alla vardagsproblem är kvar. Kicken av ett fint boende är inte permanent, utan tillfällig. Vad blir då nästa projekt? Ännu större boende? Eller köksrenovering? Det kostar pengar och pengar får vi in via jobb och så vidare…

Ska slutsatsen således bli att vi ska bli Ronny-ianska och sjunga Lika bra att sluta drömma och bli pessimistkonsulter. Inte vet jag. Men jag tänker att materiella drömmar inte kan ge oss känsla av gemenskap och harmoni, något de allra flesta vill ha. Samtidigt så drömmer jag om ett nytt hus (därav följer jag Husdrömmar). Det handlar väl om att ha balans både i livet och balansera sina drömmar, och det är så klyschigt att jag inte ens vill skriva ut det, men nu gjorde jag det.

Lina Norberg Juuso