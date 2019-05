Li L'Estrade: När slutar man att beté som en lantis i kollektivtrafiken?

Kollektivtrafik i all ära, men är man tillräckligt mycket lantis har man ofta väldigt lite att göra med kollektivtrafiken. Där jag bor går bara skolbussen förbi, två gånger om dagen. Jag har antingen bott för långt utanför så inga bussar varit aktuella eller så pass centralt så inga bussar behövts. När jag växte upp och bodde inne i stan men spelade fotboll i en mindre klubb utanför så var det skjuts som gällde för att ta sig till träningarna. Några bussar gick inte att pricka in, det var aldrig ens på tapeten. Självklart var det egen bil som gällde så fort jag fyllde 18.

Det här gör att jag aldrig fått in den där supervanan att åka kollektivt.

Det gör också att jag ständigt känner mig som en lantis när jag ska göra det. De senaste åren har jag rest en hel del i jobbet, både via tåg och flyg, men jag får ändå inte bort känslan. Den biter sig fast som en fästing en varm sommardag.

Jag åker ibland till vårt huvudkontor i Stockholm och det enklaste sättet att ta sig dit är med bussen från centralen. Första gången när jag skulle dit så följde jag en arbetskamrat i hälarna och la noga alla hållplatser på minnet så att jag skulle känna igen mig när jag skulle åka samma sträcka bara några dagar senare. När det var dags igen skulle jag bara hoppa av lite tidigare för att slänga in väskan på hotellet. Jag hade kollat, så det skulle inte bli just någon omväg. Gott om tid hade jag också. Väl på centralen bestämde jag mig av en underlig anledning att ta tunnelbanan till hotellet istället och det gjorde att jag förvirrade mig själv när jag skulle hitta rätt uppgång och utgång. Jag hittade fram till slut, checkade in och bestämde mig för att ta den trygga bussen i stället som rullade in där jag kom gående. Jag hoppade på, frågade chauffören för säkerhets skull om bussen skulle ta mig dit jag skulle, men han förstod inte min fråga och jag förstod inte hans svar.

Så jag satte mig. Det var nog rätt.

Det går några minuter och jag passerar de hållplatser jag kollat in med kollegan bara några dagar tidigare. Vad långt det var, tänkte jag, men satt ändå kvar och filosoferade i vetskap av att jag åkte rätt. Plötsligt ser jag en byggnad jag känner igen. Åh, men va? Neeeej, Cityterminalen!

Jag skulle åka tre hållplatser åt ena hållet men lyckades med bedriften att åka fem åt samma håll jag kom ifrån...

Kollar lite stressat på klockan, ser att sig mitt möte med min nya chef närmar sig med stormsteg, kastar mig av bussen, tar mig över vägen och hoppar på nästa buss som rullar in och åker de åtta hållplatserna åt rätt håll. Kommer så klart tio minuter för sent till vårt första möte och jag svär inombords över mitt lantis-jag. Nästa gång tänker jag inte chansa på att jag hoppat på rätt buss...