Katja Ottosson: "Arlanda börjar stängas ner och så även vårt tålamod"

Träsmaken sitter som ett frimärke där just träsmak brukar sitta. Gaten är inte den sedvanliga utan vi, jag och min kollega Olivia, har förpassats till ett gateliknande tillhåll som mer liknar en inglasad del av en parkering. Inte en restaurang, kiosk eller ens en snacksautomat så långt ögat når. Visserligen finns det en kur avsedd för rökning men då ingen av oss nyttjar sådant så känns det lilla rummet som en onödig sak. Något ätbart att köpa hade varit att föredra.

I min handväska hittar jag en påse med en halvt krossad chokladbiskvi. Den får helt enkelt räknas som kvällsfika. Vi delar på den. Träsmaken gör sig påmind. Ja, inte i munnen då, utan på ett annat ställe. På skärmen ovanför disken vid vilken man visar sitt boardingkort står det klart och tydligt ”Örnsköldsvik 21.30”. Men klockan har passerat 22.00 och inget vet vi om vad som händer.

Arlanda börjar stängas ner och så även vårt tålamod.

”Katja, varför står det Visby på vår skärm nu?”, undrar Olivia. Inte vet jag. Ingen annan heller som det verkar. Men runt oss fylls det på med människor som, enligt min ringa dialektkännedom, verkar höra hemma på ”öjn”. Ett sms ramlar in. ”Your flight is delayed”. Det hade jag på något sätt räknat ut eftersom jag kan klockan. ”More info at 22.50”. Vi väntar. Vi väntar. Kl 22.50 kommer som utlovat mer info.

Infon handlar om att ingen mer info finns men vi får info om att ny info kommer inom några minuter.

Såhär fortsätter det. Vi sitter alltså i en del av Arlanda som jag inte visste fanns. Bussgaten. En gate som gud glömde och som två trötta frisörer som varit på kurs hela dagen helt enkelt inte orkar med. Vi har båda kunder på salongen hela den kommande arbetsdagen och kommer vi inte hem så blir det kinkigt. Jag har för närvarande inte en enda ledig tid innan första veckan i juli så var erbjuder jag mina kunder en ny tid om jag inte hinner hem, tänker jag där jag sitter informerad om att jag ska bli informerad. Jag får helt enkelt ta och jobba söndagar också, det går bra bara vi tar oss hem, lugnar jag mig med att tänka.

”Mina damer och herrar, jag måste tyvärr informera er om att er flight är inställd". Jag återkommer med info när jag vet om jag kan få med er alla på ett plan till Luleå som i sådana fall går ner i Örnsköldsvik och släpper av er”. Jag och Olivia tittar på varandra och brister ut i skratt. Vi är så trötta att allt bara känns komiskt. Ett par minuter senare nås vi av beskedet att Luleåplanet hunnit taxa ut och att vi därför blir kvar över natten. Vi får åka med något annat plan nästkommande dag och det ordnas med hotellrum åt oss alla. Vi får också med oss en matbiljett att handla något ätbart för. Den fungerar på dom flesta restauranger och kiosker som finns inne på flygplatsen. Men såklart inte på den enda som är öppen efter midnatt. Vi skrattar igen.

Allt gick såklart att lösa. Det gick ingen nöd på oss alls egentligen. Hade vi bara vetat att vi skulle bli kvar så hade vi kunnat göra något härligt av tiden. Vi hade kunnat lämna gaten Gud glömde och satt oss på någon av restaurangerna. Vi hade kunnat checka in på hotellet och köpt med oss ett par tidningar. Vi hade kunnat diskutera dagens kurs. Men eftersom ingen info gick fram så satt vi där i en bussgate med rökruta och en skärm där det stod ”Visby”.

Värdet av att få rätt information för att kunna fatta beslut blev så tydligt just den här gången. Även insikten om hur villrådig och maktlös man blir när man inte vet vad som ska hända. Men så kom jag också på att man kan ju aldrig någonsin veta vad som ska hända. Information ändras hela tiden och vi rår inte över allt som händer. Så egentligen har vi bara två beslut att välja mellan. Rusta sig för allt tänkbart och otänkbart som kan inträffa eller bara hänga med i nuet och lita till att allt löser sig. Jag vet vad jag måste träna på. Att bara boarda nuet och låta självtryggheten vara det viktigaste. Allt brukar ju lösa sig till slut.

KATJA OTTOSSON