Katarina Vikström: En kaffekopp med dopp under lysrörens sken

Vi är ett resande idrottssällskap och tonårspojkarna ska utfodras. Valet faller på det stora varuhuset. I restaurangen där kostar köttbulletallriken en femtiolapp. Medan jag väntar på de köande ungdomarna iakttar jag de andra gästerna. Mitt i myllret av familjer sitter en gammal man i grova kängor. En mörkgrön keps med öronlappar ligger framför honom. Några kassar syns inte till. Han är fullt fokuserad på maten. På brickan har han förrätt, varmrätt och en liten skål med chokladmousse som han sannolikt tänker runda av måltiden med. Fantasin galopperar i vanlig ordning i väg. Jag får för mig att den äldre mannen lever ensam och att han unnar sig den här sortens utsvävningar någon gång varje vecka. Men den tolkningen säger möjligen mer om mig, än om honom.

Jag läste nyligen att var fjärde svensk åldring känner sig ensam. De har ingen partner och träffar sina anhöriga, vänner eller bekanta mindre än en gång i veckan. Då är det fint att det finns ställen där det till en rimlig peng går att omge sig av lite folk och få något i magen.

Här satt damer i glittertoppar och herrar i välstrukna skjortor, och det var hur stämningsfullt som helst

Nyss stod det julbord på menyn i den här jättesalen. I församlingshem och föreningslokaler serverades bufféer till ett rimligt pris. Likaså i det stora möbelvaruhuset. Här satt damer i glittertoppar och herrar i välstrukna skjortor, och det var hur stämningsfullt som helst. Jag minns också det gamla paret som varje helg åt frukost på Ikea. Det var en lyx som plånboken tålde. Men plötsligt blev de tvungna att bryta den gamla vanan när mannen inte längre klarade av att köra fram bilen. Det borde finnas ett lågprisfik i varje stadsdel. Det skulle vara en mänsklig rättighet att få inta en måltid tillsammans med andra.

Men tillbaka till våra sportfrälsta unga. När min adept just hade börjat spela matcher hamnade jag, liksom tusentals andra föräldrar, i kommunens olika idrottshallar under helgerna. Från början överrumplades jag över all tid som plötsligt skulle tillbringas på träbänkar under lysrörens sken.

Billigt fika och underhållning en hel helg - det kan inte bli bättre

Men så en lördagsmorgon hamnade jag intill en tillbakalutad pappa. Han hade köpt en mugg kaffe och en bit äppelkaka i föreningsfiket, och nu hade han bänkat sig. Medan han sörplade i sig det heta kaffet sa han: ”Är inte det här fantastiskt? Billigt fika och underhållning en hel helg - det kan inte bli bättre”. För mig finns det ett före och ett efter det konstaterandet. Plötsligt blev något som hade känts påtvingat, ett privilegium.

Nog borde alla, gammal som ung, få bli servade på en fin restaurang då och då, men om det är kris i kassan kanske den som vill kan kvista in i närmaste idrottshall nästa helg. Där går det troligen att inta en kaffekopp med dopp till priset av en tjuga. Det låter säkert långsökt och inte vet jag om det ger livet mer mening, men underhållning ingår och slanten kan ju ses som en investering, eftersom den tillfaller barnen i en hårt kämpande förening.