Häggqvist: Ett bitvis slarvigt Modo gjorde processen kort – och fick ovärderlig rutin på köpet

Det är 1.28 kvar av den tredje SM-kvartsfinalen i Gävle. Kaitlyn Tougas har precis skickat in 3–1 för Modo och drämt in den sista, definitiva spiken i Brynäs kista.

När hon omfamnar sina lagkamrater har kanadensiskan en liten antydan till ett leende i sitt ansikte, men med tanke på att hon just säkrat en SM-semifinalplats håller hon sig osedvanligt lugn.

Kanske är hon trött efter ett långt byte och den rusch från egen zon som slutade med både mål och att hon dråsade in i kortsargen.

Kanske är hennes uttryck mest ett tecken på en stor känsla av lättnad.

Modo gjorde processen kort mot Brynäs – i historieböckerna kommer det tydligt att stå 3–0 i matcher till Kaitlyn Tougas och hennes vänner – men det var inte utan att de fick slita för avancemanget.

Brynäs, hjärnskakningsdrabbade (de också) och med en tunn trupp redan från scratch, hittade på något sätt styrka gång efter annan.

I slutänden var det förvisso klasskillnad mellan lagen – Modo besitter både en spetsigare bredd och en bredare spets än Brynäs – men Gävlelaget vägrade verkligen att lägga sig ner och dö i den här matchserien.

Söndagens möte var det tydligaste exemplet på det.

Modo kom till start med 2–0 i matcher och fick också en tidig 2–0-ledning. Uppförsbacken för Brynäs var där och då monumental och situationen hade kunnat bräcka moralen i vilket lagbygge som helst.

Då forcerade Andrea Cordoba och Cassandra Vilgrain in en reducering på ren vilja och blåste liv i både matchen och sina medspelare.

Modo kunde sedan ha fallit på eget grepp då laget drog på sig ett antal utvisningar på raken i den andra perioden – och disciplinen är någonting som laget måste styra upp bättre framöver.

Spelmässigt övertrumfade Modo sitt motstånd i tre raka matcher, men det ledde inte till fler powerplay. Tvärtom. Modo drog på sig 14 tvåminutare på tre matcher, Brynäs bara sju. Det är anmärkningsvärt.

Brynäs var lite för uddlöst för att utnyttja situationerna, men mot ett bättre lag längre fram så kommer det att straffa sig ordentligt om spelarna inte kan hålla sig från botbänken.

Många av utvisningarna var dessutom sådana som verkligen går att undvika, baserade på rent slarv.

Just slarvet är någonting som gått igen i spelet i övrigt också tycker jag, till och från under matchserien. Stundtals har det kuggat i på ett imponerande sätt, men stundtals har det också bjudits på misstag – även i situationer då spelarna inte varit satta under press. "Unforced errors", som de säger i tennisen.

Jag är inte förvånad över att spelet farit i vågor på det sättet.

Vi är många som imponerats över Modos framfart den här säsongen, men i takt med framgångarna tror jag också att vi har glömt bort vilken typ av lagbygge det egentligen är.

Sju av startspelarna i helgen är födda år 2000 eller senare. Halva backbesättningen består av lirare födda 2001 och 2002.

De är unga och oerfarna, men har samtidigt en press på sig att leverera i slutspelet efter den fina resan i SDHL.

Klart fasen att de är lite nervösa, konstigt vore det annars.

Nu har alla dessa ynglingar fått stuva ner en bra matchserie i sitt rutinbagage och kan pusta ut i över en vecka innan semifinalen börjar. Att de fick slita hårt för att ta sig vidare tror jag bara är positivt, det förbereder laget inför tuffare bataljer längre fram, och lika viktigt tror jag det är med en veckas sammansvetsning och putsning av detaljer.

Hur långt det kan bära?

Till final, definitivt, men jag hyser inga illusioner om att Modo ska kunna betvinga Luleå när allting kommer omkring.

De har för all del gjort livet surt för Luleå tidigare och har haft en närmast osviklig förmåga att höja sig i just de matcherna – men i en lång finalserie blir norrbottningarnas enorma klass avgörande.

Motbevisa mig gärna.