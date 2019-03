Hägglund: Modo måste studsa tillbaka och Björklöven rädda ansiktet – nu väntar ett härligt läskigt derby

Det är "do" för Modo, det är "do or die" för Björklöven.

Tre omgångar innan slutspelet drar i gång är det dags för årets hockeyparty i Örnsköldsvik – ett läskigt och nervkittlande sådant.

Ett derby som gäller mycket för Modo Hockey, men ett derby som gäller allt för Björklöven.