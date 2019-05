Hägglund: En av två Enströmare klara – sedan är pusslet nästan klart

Nu är det alltså lillebror Tommy Enström som har kritat på för en fortsättning med Modo Hockey och den här texten borde naturligtvis handla om den påskriften. Den är inte sensationell med tanke på att hans fjolårssäsong var kanske hans bästa i karriären och trots att han officiellt inte haft kontrakt med Modo har han kört försäsongsträning sedan i påsk.

Tommy Enström har haft ett par tuffa år med en besvärlig handskada sedan han återvände till Modo Hockey 2016, men den senaste säsongen har han i stort sett fått vara skadefri och han har fått en stor roll av tränaren Björn Hellkvist. Tommy var en bärande backpjäs ihop med Oscar Hedman och han hade stora roller i både power play och box play.

Kort sagt, det här är en välförtjänt förlängning och Modo kommer att ha stor nytta av honom även kommande säsong.

Så nu har Modo sju backar på kontrakt (nej, jag räknar inte in Tobias Ericsson) och ytterligare en back ska in och det är här vi kommer in på storebror Enström, lagkapten Tobias.

Jag pratade med "Tobbe" förra veckan och han sa då bara att "han tycker att hockey fortfarande är det roligaste som finns" och att frågan om en fortsättning är nu "uppe på bordet" hos familjen Enström.

Att då lillebror Tommy är klar för en fortsättning försämrar inte läget för Modo att få med Tobias på det här tåget, även om ingen av de två bröderna skulle säga att den ene eller andres beslut skulle vara kopplade till varandra, mer än att det "skulle vara skoj att lira tillsammans ytterligare en säsong".

Men min magkänsla är, och från de luddiga signaler jag fått från Modo och Tobias själv, är att han kör ytterligare en säsong och därmed skulle då Modos backsida vara klar, en backuppsättning som väldigt få lag i hockeyallsvenskan matchar. Visst, enda förändringen från förra säsongen är att Anton Öhman kommer in och Sebastian Walfridsson och Tobias Ericsson (förmodligen, alltså) lämnar, men det är en backuppsättning där spelare som Mattias Norlinder, Victor Berglund och Tom Hedberg och garanterat kommer att steg i sin utveckling.

Då saknas alltså en förstecenter innan pusslet är lagt och den pusselbiten kanske Modo tvingas hålla på en bit i höst. Jag pratade med Modos förre sportchef Micke Sundlöv för några dagar sedan och han berättade att han i sin roll som chef hos Brynäs letar en center, vilket i princip de flesta lagen i SHL och hockeyallsvenskan gör.

Men att skriva med Tommy Enström var en nog så viktig pusselbit för Modo Hockey - på flera sätt.