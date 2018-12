Eric Westlund: Så välförtjänt för talangerna – men de kommer att saknas i Timrå IK

Både Hållander och Olofsson har redan varit med om en hel del under sin första tid på seniornivå, där avancemanget till SHL förstås är att betrakta som höjdpunkten.

För många juniorer är annars JVM ofta ett självklart mål och något att sikta på, ett äventyr som ofta beskrivits med stora superlativ av många supertalanger.

Att vinterns mästerskap avgörs i Vancouver och Victoria i Kanada gör knappast saken sämre. Publikintresset där borta brukar vara enormt och jag minns fortfarande hur kanadensiska supportrar förgyllde JVM-turneringen i Malmö 2014 där jag var på plats för att rapportera.

Även den gången hade Timrå IK en spelare med i bruttotruppen, den gången hette han Ludvig Nilsson. Men han petades i sista stund och spelade aldrig någon match i turneringen. Förra året fick Jacob Olofsson uppleva den smärtsamma proceduren, att plockas bort precis vid målsnöret. När det roliga skulle börja.

Jag kan inte se det hända den här gången.

Både Olofsson och Hållander förtjänar en plats i den slutgiltiga truppen.

Både Olofsson och Hållander har inlett sina första säsonger i SHL med mycket istid och en hel del poäng. Framför allt den sistnämnde har överträffat de relativt höga förväntningarna och Hållander är näst bäst i Timrå med sina fem mål och sju assist.

Detta som 18-åring, i sin debutsäsong i högsta serien.

Det är en häftig utveckling att följa.

Hållander signerade ju för övrigt sitt första NHL-kontrakt i somras med Pittsburgh Penguins. Därför blir det extra intressant att se hur han presterar på de små rinkarna där borta.

Det blir förstås också ett utmärkt tillfälle för Montreal-draftade Jacob Olofsson att visa upp sig för NHL-klubbens representanter som med all säkerhet kommer specialstudera sina tingade löften.

Man ska också komma ihåg att Timråtalangerna är födda 2000 och därmed kan spela ytterligare ett junior-VM innan de är överåriga.

Samtidigt innebär uttagningen till Juniorkronorna att Timrå IK får klara sig utan sin talangduo. Det är högst väntat och något klubben vetat om, men med tanke på hur framför allt Hållander producerat framåt så är det tunga förluster att hantera de kommande veckorna.

JVM-samlingen börjar 14 december och om Sverige går långt så spelas medaljmatcherna 5 januari – under samma period spelar Timrå sex SHL-matcher så det kan absolut bli kännbart.

Det kommer däremot bli en vältajmad öppning för tidigare långtidsskadade Johan Persson som väntas vara redo för spel i mitten av december. Där finns sparkapital för Timrå – och om Persson kommer in i spel på rätt sätt och om han ställt in siktet rätt under frånvaron så kommer hans skott kunna bli en tillgång framöver.