Kritik mot bygget – möte om vindkraften i Viksjö: "Riktig kritik som riktas mot oss"

Under måndagskvällen kallade byggherren Nysäter Wind in till infomöte i Viksjö folkets hus. Bygget har stått still under nästan två månader och den 5 december begärde en av underentreprenörerna, Active Works, huvudentreprenören Nordex i konkurs.

På plats vid mötet fanns Nysäter Winds VD, Per Nordlund, tillsammans med bland annat representanter från Nordex. Under den efterföljande frågestunden efter informationsdragningen från företagshåll riktades en hel del kritik mot bygget.

"Det här är en fars. Såhär får det inte gå till"

En av deltagarna i publikens utspel under kvällen.

Stundtals var stämningen inne på Folkets hus i Viksjö hård. Bland annat togs de polisanmälningar som gjorts mot vindkraftsbygget upp flera gånger under kvällen. Han menar även att det är bra att Viksjöborna lyfter fram sina tankar kring bygget.

– Det är riktig kritik som riktas mot oss kring de händelser som hände tidigt i projektet. Samtidigt så har det gjorts åtgärder av vår huvudentreprenör som gör att vi tror att det ska förbättras, säger Per Nordlund, VD på Nysäter Wind.

Från Nysäter Winds sida tog man åt sig av kritiken, som till stor del handlade om miljöproblemen och den problematik Viksjöborna upplevt kring jakt och fiske i området. Bland annat ställdes frågan om lokalbefolkningen sågs som en bagatell.

– Jag kan kanske tycka att det är lite orättvist. Vi försöker att hantera de frågorna och det handlar om jaktfrågor, fiskefrågor och tillträde till marken. Min uppfattning har varit att vi har hanterat de frågorna, men uppenbarligen har vi inte det. Nu får vi försöka ta ett omtag kring det, menar Per Nordlund.

Trots den senaste tidens problematik menar Nordlund att det fortsatt pågår byggande uppe i vindkraftsparken.

– Det pågår byggen av vägar och liknande i delar av parken. Jag räknar med att vi kan ha arbeten igång om någon vecka i halva parken, säger han.

Vad krävs för att det ska vara igång med full fart?

– Det krävs att det finns någon som kan göra jobbet och uppenbart så har vi inte full styrka på entreprenörerna. Som sagt så ligger vi på Nordex och kommunicerar med dem och uppmanar att det ska komma igång.