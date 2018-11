Välsmakande musikalshow från Hola på Bollsta Folkets hus: "Försöker baka in så mycket som möjligt"

Varje år arrangerar Hola Folkhögskolas elever på Musikalstudion Höga kusten en höstshow och i år är det ingen skillnad.

Night fever blir den femte upplagan tillsammans med Bollsta Folkets hus. Något som resulterat i en kväll fylld av välsmakande julbord och fem medley från de kända musikalerna "Blues brothers", "Mamma Mia! Here we go again", "Grease", "Saturday night fever" och "Rock of ages"

– Vi ville skapa en trevlig show helt enkelt. Vi kände att vi hittade en bra mix med lite rhythm and blues, pop, disco och rock. Det kändes som en trevlig blandning, säger Magnus Engqvist, som är en av lärarna på Hola Folkhögskola som varit delaktig i projektet.

– Vi försöker baka in så mycket som möjligt. Eleverna har jobbat väldigt bra och väldigt hårt.

Projektet ingår i en ettårig utbildning och totalt är sex elever delaktiga i showen.

Showen hade premiär under fredagen som lockade ett 40-tal gäster och under lördagen hölls den andra och sista föreställningen för nästan dubbelt så många besökare. Och krutet, det sparades det inte på.

Eleverna bjöd på dans, sköna toner och härlig sång som fyllde rotundan med trevlig stämning under hela kvällen.

Ruben Johnsson, Moa Höckert och Filip Mörtsjö är tre av projektets elever. De berättar att det känns roligt att få visa upp showen efter sex intensiva veckor.

– Det känns fantastiskt att få visa det för publik. Det är kul att man får sådan bra kontakt med publiken, de sjunger med och gungar i takt, säger Moa Höckert.

– Det har varit väldigt intensiva veckor med mycket arbete, övertid och jobb på helger, säger Ruben Johnsson.

Trion är bekant med musikaler men att sätta ihop en egen show är något nytt.

– Ingen av oss har gjort något liknande förr, säger Ruben Johnsson.

– Men det är otroligt kul. Vi vill att publiken ska få en så rolig kväll som möjligt, säger Moa Höckert.