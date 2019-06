Polisen förtegen om skjutningen – men har gjort vissa framsteg: "En något klarare bild"

Skjutningen i centrala Kramfors orsakade ett stort polispådrag och sent under lördagskvällen kunde polisen gripa sex personer misstänkta för inblandning i skjutningen. Samtliga satt under söndagskvällen anhållna misstänkta för händelsen.

Under dagen har arbetet med utredningen fortsatt. Kriminaltekniker har varit på brottsplatsen för teknisk undersökning – men polisen är förtegen om hur arbetet gått.

– Det enda jag kan säga är att vi har hållit förhör med samtliga misstänkta, säger Josefine Perming-Tengqvist vid polisens avdelning för grova brott.

– De har fått berätta sin version vilket för att vi har något att jobba vidare med. Med tanke på att samtliga är förhörda har vi en något klarare bild av vad som hänt, säger hon.

Perming-Tengqvist vill inte kommentera om de misstänkta personerna och den skjutne personen har någon koppling till varandra. Inte heller kring vilket vapen som har använts under skjutningen har polisen några kommentarer, utan hänvisar till att utredningen är i ett känsligt skede.

Har det varit någon fara för allmänheten?

– Inga kommentarer.

Under måndagen kommer kriminalteknikerna att sammanfatta sin undersökning och lämna rapport på det arbete som utfördes på brottsplatsen. Ärendet kommer även att lottas på åklagare som ska fatta beslut om nästa steg i utredningen. Misstankegraden för de anhållna personerna var under söndagskvällen fortsatt skäligen misstänkt för mordförsök, den lägsta misstankegraden.