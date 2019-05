Närboende slog larm om cancerframkallande schaktmassor på vägen – nu straffas Svevia: "Har brustit i våra rutiner"

Det är Nationella åklagaravdelningen Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål som har fattat beslutet om företagsbot med 60 000 kronor.

– Svevia har inte gjort vad som skäligen har kunnat krävas för att förebygga brottsligheten. Schaktmassorna kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter, skriver kammaråklagare Märta Warg i beslutet.

Jordprover har visat på mycket höga halter av cancerframkallande kolväten. Ett provsvar gav värden på långt över gränsen för att klassa massorna som farligt avfall.

Svevia AB har lagt ut schaktmassor på sex ställen längs vägen. Tre prover visar sig att massorna innehållit 1 400 milligram per kilo, 66 milligram per kilo och 54 milligram per kilo av cancerogena polyaromatiska kolväten (PAH).

Halten 100 milligram per kilo är en rekommenderad gräns för att avgöra när ett avfall ska klassas som farligt avfall.

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning är 10 milligram per kilo.

Det var närboende som slog larm och klagade på lukt under fjolårets sommar. Det skedde i samband med att Svevia tog bort gammal asfalt som maldes ner för ny beläggning. Den innehöll stenkolstjära, ett material som tidigare användes i asfalt.

– Här har vi brustit i våra rutiner vilket vi beklagar. Så fort det påtalades efter provtagningen så har vi kört bort massorna till godkänd deponi, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef hos Svevia.