Polisen har hittat en död person i en bostad på en ort i Kramfors kommun och ärendet kom in till polisen under onsdagskvällen. Polisen har bekräftat att ärendet just nu rubriceras som mord.

I övrigt är polisen förtegen om händelsen.

Det är oklart om någon misstänkt har blivit frihetsberövad.

Texten uppdateras så fort vi vet mer.