Folke Bohman 90 år – de tusen berättelsernas man: "Livsgärningar och livsöden, eller glatt och ledsamt"

I över 50 år har han skrivit historier och berättelser om människor, händelser, platser och kuriosa. Framförallt i och om hemsocknen Ullånger.

En del, men långt ifrån alla berättelser, kommer nu ut i tryckt form som en bok. (Se kultursidorna).

Folke Bohman säger sig inte vara någon föreningsmänniska, men har varit aktiv i hembygdsföreningen och i idrottsföreningen SUIF, både som idrottare och som ledare. Bland annat var han speaker på Höga kusten marathon de 13 första åren.

– Jag har också varit intresserad av politik men inte aktivt i något parti. Jag skulle nog ha varit en belastning för det partiet, för jag vill inte rätta in mig i ledet.

Nu är det dags att Folkes egen historia också berättas, stod det i ett brev till Allehanda.

Sagt och gjort. Undertecknad har som journalist haft kontakt med honom då och då ända sedan 80-talet. Jag ringde upp för att be om en intervju. När han lyfte luren och svarade "Folke" var jag först övertygad om jag ringt fel. Rösten lät som en 40-åring och inte en 90-åring.

Men det var rätt Folke Bohman, lika pigg på rösten som i sinnet. Det var just den berättare som länge skrev de spännande historier vi publicerade i både Västernorrlands Allehanda, Nya Norrland, Nordsverige och Kvällstunden.

– Jag har faktiskt också skrivit en del i en svenskspråkig tidning i Österbotten, eftersom jag intresserade mig för Finlands dramatiska historia och min fru Märtha kom från det svensktalande området.

De två möttes när hon som ganska ung kom på besök till Ullånger, som då hade Öja i Finland som vänort. Märtha hade en flicka i Ullånger som brevvän. De två råkade träffas i samma veva och resten är historia som man säger.

– Märtha blev kvar och skötte telefonväxeln i byn ända till den automatiserades.

Men sedan drygt tre år är Folke nu ensam, förutom sonen med familj i Ljungaverk.

– Det var där jag firade födelsedagen under några dagar i lugn och ro, jag är intresserad av människor men egentligen inte så sugen på att synas själv.

Folke Bohman är känd som en av den gamla stammens "allvetare". Men det beror inte på några akademiska meriter utan på egna studier och intresse. Nyfikenhet på livet.

Till yrket har han jobbat på Petterssons Järn i Ullånger, från att han gjorde klart rekryten 1949 till pensionen och drygt det.

– Jag läser väldigt mycket och har nästan ett eget bibliotek. Frågan är bara vad som ska hända med alla böcker när jag är borta. Böcker verkar inte ha något värde längre.

Samma fundering har han på sitt hängmapps-arkiv. Där finns allt källmaterial kring berättelserna om olika profiler i bygden, om hemska händelser och lyckliga tilldragelser. Om fäbodar och idag nästan bortglömda butiker.

Underlaget till storys som till exempel "Näsholms café", "Kyrksilvret", Båtmansänkan", "Ettöringen" och "Bråket i Björnsjön".

– Arkivet väger nog 300 kilo minst.

Tro bara inte att han fastnat i tiden, i lådkameror och skrivmaskin. Visserligen är den fasta datorn inte av senaste modell, men han berättar att där ligger 61 000 filer med berättelser och bilder.

Perfekt katalogiserade.

– Jag sitter mycket med datorer också förutom böckerna. Det är fascinerade hur man kan ta reda på allt och mer än man vill veta. Dagens sökmotorer är väldigt bra, säger Folke Bohman.

Själv får jag frågor om min egen kamera. Kommentarer kring optikens brännvidd, bildernas upplösning och som bonus en titt på det gamla mörkrum för kopiering av bilder som finns kvar.

Hur kom det då sig att alla berättelser började växa fram? Jo, det startade egentligen med att Folke Bohman började släktforska på 1960-talet.

Han hade visserligen frilansat en del som sportjournalist som riktigt ung, men sedan haft ett uppehåll med skrivandet.

– Bland mikrofilmerna upptäckte jag rätt snabbt att jag egentligen var mer intresserad av de historier och öden som dök upp än av min egen släkthistoria.

Han började skriva ner berättelserna och många kom till honom med gamla bilder som i sin tur gav nya berättelser. För det mesta med Ullånger som arena.

Uppslagen kom från domböcker, kyrkorådsprotokoll, församlingsböcker, bouppteckningar... you name it.

– Där kan det dyka upp många fantastiska händelser, både positiva och negativa.

Fullt lika produktiv som för 50 år sedan är han av naturliga skäl inte, men det finns många berättelser kvar.

– Jag hörde nyligen att när du fyllt 60 år i Tibet börjar tideräkningen om åldern om igen från 1 år. Så då är jag ju faktiskt bara 30 år och du har väl inte ens börjat förskolan, säger han med ett skratt.