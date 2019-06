Festen var total under Kramfors stadsfest andra dag - se bilderna här

Om fredagen blev regnig och för Kramfors stadsfest något lugnare fullkomligt exploderade festen under lördagen. Alla ville ute. Sollefteås Lina Melander gjorde debut med eget material och inledde kvällen med en personlig och nära spelning. Två timmar senare helomvände det med Markoolio och nostalgi. Liksom under Linnea Henrikssons spelning under fredagen kom många överraskningar och bland annat blev flera Kramforsbor uppbjudna på scenen. Emil Jansson som fyllde 30 år var en av dessa. Han blev sjungen för av 3 000 besökare.

– Det här var så himla roligt, helt klart ett minne för livet, sa en omtumlad och glad Emil Jansson efteråt.

– Jag har varit en fan av Markoolio sedan många år, fortsatte han.

Och inte lär det ta slut efter den upplevelsen.

Under den paus som ledde fram till ODZ passade många besökare på att ta ett glas i öltälten eller dansa till Stefan Nordlander eller Riff Raff Ruff som precis som förra året underhöll med covers och såg till så att dansen kunde stanna kvar. Tur var det. Det höga trycket på att komma in till ODZ gjorde att sista spelningen fördröjdes något.

– För att stämningen ska hålla sig lugn väntar vi med att släppa upp dem tills folk har hunnit komma in, förklarade arrangören Oscar Westerlind.

Det visade sig vara en bra idé. Tillströmningen till ODZ var enorm. Sen laddade de, de körde och hela Kramfors dansade.

Bildextra: