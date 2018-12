Bröderna Bagge släpper jullåt tillsammans: "Melodin är inspirerad av kyrkklockorna i Nordingrå"

De senaste åren har bröderna Bagge spelat ihop på julfester, bröllop och olika mindre trubadurscener under namnet "The two brothers". Medan storebror Emanuel redan har hunnit bli en etablerad artist genom att bland annat ta sig till finalen i Talang 2017, så är lillebror än så länge en doldis.

– För mig är det inget syfte att bli känd, utan ett privilegium att få möjlighet att göra detta som hobby och avkoppling, säger Andreas Bagge Lindström som jobbar inom IT till vardags.

Han berättar att musiken alltid funnits där, men att det mesta handlade om hockey när han var yngre. När han skadade korsbandet så växte grunderna till den nu aktuella jullåten fram.

– Det var faktiskt först när jag började gymnasiet som jag började lira gitarr, men nu är jag en riktig musiknörd, skrattar han.

Allehanda möter de båda musikaliska bröderna när de har lämnat storstaden för att banda de sista ljudupptagningarna hemma i kyrkan i Nordingrå. De växte upp bara 700 meter härifrån och med en mamma som är kontor här, har kyrkan och musiken alltid varit en naturlig del av deras liv.

– Jag är själv aktivt troende. För mig handlar det om att finna trygghet i tron och om vad kyrkan gör för samhället, säger Andreas.

Emanuel nickar.

– Den klassiske frågan är om man går i kyrkan på söndagar och svaret på det är Nej. Jag är artist så det går inte, men tron finns ju där ändå, säger Emanuel.

Låten "Christmas Time (Once a year)" släpps i två olika ljuddräkter, en med pampig orkester och en annan mer naken och nedtonad akustisk version.

– Det är ingen klassisk jullåt. Den handlar om de många förväntningarna som finns. Många kan nog känna skuld mot familjen om man väljer att inte firar jul med dem, de är rädda för att bryta traditionerna, säger Emanuel.

– Livet handlar om att skapa minnen, inte bara att samla på traditioner, fyller Andreas i.

Hur känns det nu, inför att låten släpps?

– Jag är inte så nervös, det känns bara fint att kunna dela med sig av ens musik. Förhoppningsvis är det några som gillar den, säger Andreas.

– Det känns bra att låta den få leva sitt eget liv på nätet. Vi spelade den akustiska versionen på julkonserten här i fjol och då fick vi bra reaktioner, så det blir spännande att se hur den tas emot nu.