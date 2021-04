Kramfors är den enda kommun i Västernorrland som inte lovat fjäderfritt påskpynt: "Känner inte till uppropet"

– Jag känner inte till uppropet och att den frågan varit uppe i något beslut. Det är nog något som helt enkelt inte nått fram till oss, säger kommunchef Peter Carlstedt.

Under 2021 ökade andelen kommuner som skrev under Fjäderfrialistan till att fler än nio av tio kommuner vägrar att använda fjädrar och dun från fåglar som far illa av behandlingen.

– Det gläder mig att allt fler kommuner bidrar till ett minskat lidande för djuren. Att välja bort fjädrar innebär dessutom inte att påsktraditionen med pyssel och pynt försvinner, säger Camilla Bergvall som är förbundsordförande hos Djurens rätt.

I ett pressmeddelande puffar hon för att istället använda djurvänligt påskpynt i annat material. Det finns till exempel syntetiskt tillverkade färgglada fjädrar.

– Istället för fjädrar från plågade fåglar går det att göra djurvänligt påskpynt i andra material.

Fjädrar i påskriset kan tyckas vare en liten fråga men det har verkligen betydelse eftersom kommuner köper in dem i stora volymer, påpekar hon.

– Därför gör de kommuner som väljer bort fjädrarna en stor skillnad för djuren.

De fjädrar och dun som används i Sverige kommer framförallt från kalkoner i i USA.

För några år sedan avslöjade Kalla Fakta att det inte var ovanligt att dun plockades från levande fåglar för att det skulle ge större volymer. En mycket plågsamhantering som väckte stor uppmärksamhet.

Det är därför Djurens rätt tar fram den "Fjäderfria listan".

Kommundirektör Peter Levin säger att Kramfors naturligtvis ställer upp på samma syn, att undvika något som innebär djurplågeri.

– Där skiljer vi oss inte från andra kommuner utan får ta och kolla upp varför vi inte var med, säger Peter Carlstedt.