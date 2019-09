Kramfors-Alliansen greppade halmstrået – men stor besvikelse trots poängen: "Det var vår match"

Kramfors-Alliansen hamnade i underläge tidigt i den första halvleken mot IFK Östersund. Då befarade nog hemmapubliken att det skulle bli en fjärde raka förlust, men Kramfors visade på stark moral och kom tillbaka.

Biljetten in i matchen kom via ett märkligt misstag. Östersundsbacken Max Hjalmarsson löpte efter en studsande djupledsboll och chippade den över egen målvakt in till 1–1.

– Han missbedömer väl var han har sin målvakt. Lite snöpligt, men jag tycker ändå vi förtjänade det med tanke på pressen vi hade i den perioden, säger Kramfors-Alliansens mittfältare Christoffer Forsell.

Forsell satte strax därefter sitt lag i förarsätet. Av bara farten kom 2-1, minuten efter kvitteringen.

– Egentligen letade jag passning, men när jag märkte att ingen gick på tog jag bara fram den och vinklade in den i bortre, berättar målskytten.

Hur var det att få placera in ledningsmålet?

– I många matcher innan när vi fått in första målet har vi släppt in ett, nu fick vi utdelning själva istället. Då kändes det som att det var vår match.

Östersund hittade dock en väg in i tillställningen igen, när jämtlänningarna tilldömdes straff med dryga kvarten kvar. Den förvaltades och matchen slutade sen oavgjort.

– Jag är riktigt missnöjd faktiskt. Efter att ha kommit tillbaka från underläge kändes det som vi hade kontroll på det. Sen får vi en straff emot oss som jag tycker är väldigt billig, men det är som det är.

Kramfors har nu två omgångar på sig att ta sig ikapp och förbi minst ett av lagen framför sig och därmed undvika direktnedflyttning. Sandvik på kvalplats är närmast ovanför, med tre poängs försprång till Ådalslaget.

I avslutningen väntar först serieledaren IFK Luleå och sen Friska Viljor, som jagar andraplatsen.

– Det finns alla chanser i världen, det är sex poäng att spela om. Kan de vi ska möta komma lite halvt omotiverade borde vi kunna klara av det här, avslutar Forsell.

Division 2 Norrland

Kramfors-Alliansen – IFK Östersund 2–2 (0–1)

Målen: 0–1 (14) Yusuph Soka Abasi Asedi, 1–1 (61) Självmål, 2–1 (62) Christoffer Forsell, 2–2 (74) Yusuph Soka Abasi Asedi

Domare: Niklas Abrahamsson

Publik: 115