Korpbergets personal utsatta för dödshot – ombudet ser koppling till medias rapportering: "Tar hoten på allvar"

Enligt Christer Gustafsson Renlid handlar det om fyra hot totalt som riktats mot både personal och ledning. Tre av hoten har kommit in genom samtal, det fjärde via sms. Hoten har bland annat riktats mot två personer i ledningen på Korpbergets behandlingshem.

– Det är ett tag sedan, någon vecka eller några dagar sedan som hoten kom, säger han.

Vad har de sagt i telefonen och skrivit i SMS:et?

– Jag vill inte gå in på det, då det är polisanmält.

Erik Bylund, förundersökningsledare vid polisen i Kramfors bekräftar att flera polisanmälningar om hot mot Korpberget kommit in.

– Det är väldigt svårutrett, det är okända nummer utan abonnent som har ringt, det är inga registrerade på telefonerna, säger han.

Hoten har kommit in under flera dagars tid. Under förra veckan var det flera samma dag.

– De hot som har framförts tyder på att det har att göra med dödsfallet att göra på något sätt, säger Erik Bylund.

Från polisens håll har inga åtgärder vidtagits med anledning av hotelserna och om det gjorts från Korpbergets sida vill inte ombudet säga.

Har ni vidtagit några åtgärder med anledning av dödshoten?

– Det kan jag inte gå in på men man iakttar största försiktighet och tar hoten på allvar.

Hur mår personalen?

– Det är okej. Det är väl ingen som mår bra efter något sådant här. Men alla försöker jobba på och hålla igång verksamheten, säger han.

Ombudet anser att dödshoten är en följd av mediarapporteringen som skett kring 19-årige Melvin Sonne från Dorotea. Han avled i februari sedan han starkt drogpåverkad tillåtits sova över 20 timmar på behandlingshemmet.

– Det har skrivits väldigt mycket, inte direkt positiva saker om Korpberget och den rapporteringen har varit ganska tuff. Jag har full förståelse för hur anhöriga mår, men rapporteringen har varit alltför ensidig, säger Christer Gustafsson Renlid.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg utreder nu händelsen. Som Tidningen Ångermanland tidigare avslöjat har behandlingshemmet medgivit att tillsynen var otillräcklig och att man skulle agerat tidigare i samband med Melvins vistelse där. Melvins mamma Nina Holmlund har också polisanmält Korpberget för att ha orsakat sonens död.