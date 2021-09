Konstgeniet från Ö-vik målar som de gamla mästarna: ”Titta på människor blir aldrig föråldrat”

Det blev tio år i Italien – tio år av egna studier i teckning, måleri och skulptur parallellt med undervisning på Florence Academy of Art innan Per-Elof Nilsson Ricklund kände att han var mogen att flytta hem till Sverige, Norrland och ljuset.

Han är uppvuxen i Västerhus, strax utanför Örnsköldsvik.

Med både föräldrar och morföräldrar i kreativa yrken var han ständigt omgiven av material, verktyg och vackra tavlor på väggarna

Per-Elof hittade tecknandet och målandet i tidig ålder och målade allt. Det blev ett sätt att tolka synintryck och skapa nya världar. Kreativiteten tillhör ju människans inlärningsprocess menar Per-Elof.

– Jag ser det också som en flerstegsprocess. De flesta barn har en period när de ritar och målar hela tiden. Jag tillhörde gruppen som aldrig slutade.

– Nästa steg kom i tonåren, då gällde det att inte falla för grupptrycket. Att jag vågade stå på mig och fortsätta.

Valet därefter, att arbeta inom något konstnärligt område, blev självklart.

Gymnasieåren tillbringades på Nolaskolans Estetiska program, konst och form. Den enda konstutbildningen som stod tillbuds i Ö-vik.

– På egen hand började jag studera anatomi och figurteckning redan i 14-15-årsåldern. På gymnasiet var det en del som tyckte att jag borde fokusera på annat men lustigt nog är det de kunskaperna som öppnat många dörrar för mig under åren.

Det är bilden av en mycket målmedveten och driven ung person som växer fram när Per-Elof berättar om sin bakgrund. Att ha disciplinen att på egen hand söka och lära sig när inte skolan kan ge det som behövs är ovanligt.

Per-Elofs dröm var att söka till en stor konstskola efter gymnasietiden men han insåg ganska snart att kunskaperna inte riktigt räckte till.

Istället åkte han till Stockholm, träffade illustratörer och konstnärer och anmälde sig till konstkurser, i Prag bland annat. Han läste också ett år på ABF:s konstskola i Umeå, en konstförberedande utbildning.

Av en konstlärare han träffade i Prag blev han rekommenderad en skola i Europa, i Florens. Under året i Umeå öppnade just den skolan, Florence Academy of Art, en utbildningsfilial i Göteborg.

Utbildning i Göteborg varade fyra år, men redan en bit in på andra året blev han erbjuden jobb. Han började undervisa i anatomi och det fortsatte han med alla år i Göteborg.

Han förklarar hur de egna studierna i tidiga tonåren gav honom möjlighet att finansiera sina konststudier och tog honom genom utbildningen.

– Det var mitt tidiga intresse för anatomi som gjorde det möjligt. Utbildningen vid Florence Academy of Art i Göteborg kostade pengar, varje läsår kostade runt 150 000 kronor och utbildningen var inte CSN-berättigad, förklarar han.

När åren i Göteborg var avklarade sökte Florence Academy of Art en programansvarig för anatomiprogrammet i Italien. En tjänst som var som klippt och skuren för Per-Elof Nilsson Ricklund.

– Flytten till Florens gav mig chansen att fortsätta studera på egen hand. Att gå på museerna och göra kopior av alla de stora mästarna. Det är verkligen där och på det sättet man lär sig.

– Dessutom gav det mig möjlighet att ha en egen studio i Florens. Det blev bara så helt rätt.

Hur ska man bäst beskriva eller rubricera ditt måleri?

– Klassiskt figurativt måleri skulle jag säga att det är. En typ av föreställande måleri som inte handlar om att måla så exakt som ett fotografi men inte heller ett abstrakta koncept utan en blandning av alltihop, beskriver han.

Den nisch av klassiskt måleri som Per-Elof ägnar sig åt, med människan i fokus, har efter många år i skymundan börjat växa i popularitet.

– I min värld känns det som om alla ägnar sig åt figurativt måleri eftersom jag känner de flesta. Det är på frammarsch men ännu är det inte så många som håller på med det.

Utbildningen på konstakademin i Florens har gjort Per Elof Nilsson Ricklund väl förtrogen med de gamla mästarnas målartekniker. Att titta runt på målningarna som hänger i hans kombinerade hem och ateljé får en nästan att förflyttas till 1500-tal eller till Svenska statens porträttgalleri på Gripsholms slott.

Per-Elof skrattar när han hör liknelsen.

– Mina lärare i Florens går att spåra från franska akademien och hela vägen till renässansen. Det är fascinerande att inse att kunskapen har gått i ett led när det går att spåra hela vägen tillbaka till Da Vincis lärare. Då inser man att det här inte är nån modenyck.

Per-Elof förklarar att klassiskt måleri förr ofta förknippades med rasism och klasskillnader men att det håller på att förändras. Men människor har fortfarande mycket fördomar mot figurativ konst.

– Men att titta på människor, att studera och berätta om människor, blir aldrig föråldrat. Det går att använda människan som symbol för en mängd olika saker – idéer, känslor, stämningar, menar han.

Florens var Per-Elof Nilsson Ricklunds plats på jorden i nästan ett decennium. Idag har han etablerat sin bas i hemstaden Örnsköldsvik.

Vad var det som till slut fick dig att ta steget från Florens?

– Jag kände att det var nu eller aldrig. Varje sommar åkte jag hem, åkte upp till samiska delen av familjen på kalvmärkningen till exempel. Kanske ville jag också få chansen att uppleva det nordiska ljuset.

– Trots att vi har en lång och mörk vinter så njuter jag just nu av de ljusa kvällarna och av barrträden.

Det var också en del svenska fenomen som han saknade när han bodde i Italien, midsommarfirandet, folkmusiken bland annat.

Finns det något som du saknar från Italien nu när du flyttat hem?

– Vad finns det att inte sakna, skrattar Per-Elof frågande.

– Konsten, arkitekturen, och att människor uppskattar hantverket. Att det är tillåtet att tycka om vackra saker. Men också maten, färska grönsaker, det kan jag verkligen sakna

Han beskriver också hur varierat allt är i Italien. I den italienska historien var ju alla städer sina egna små furstendömen.

– Man åker till Sienna, en helt annan stad. Åker till Pisa ytterligare en helt annan stad. Alla är så olika.

Planen efter tillbakaflytten var att erbjuda sina tjänster och göra gästspel som konstlärare på olika skolor samt arrangera utställningar världen över varvat med det egna målandet hemma i ateljén.

– Jaa så var tanken. Men sedan slog pandemin till.

– Det som är intressant är att det har fungerat ändå. Jag har fått en hel del porträttbeställningar istället. Sådana tavlor tar i snitt ett år att göra, de måste stå och torka mellan varje lager. Hade jag varit ute och undervisat hade jag inte hunnit med det. Tekniken och materialet kräver sin tid.

Per-Elof uttrycker det som att pandemin var som ett tidtagarur som någon tryckte paus på. “Vänta nu, nu hinner jag med alla mina projekt”, kunde han tänka.

– Jag har till exempel hunnit lära mig digital undervisning. Jag har tre eller fyra privatelever som jag undervisar varje vecka, digitalt. De är från Minnesota, Thailand och Italien. Efterfrågan finns och jag skulle säkert kunna utöka det men då skulle det ske på bekostnad av mitt eget måleri.

Vad kommer härnäst, efter pandemin?

– Jag har många kurser och skolor som har hamnat i malpåsen under pandemitiden. Jag får massor av förfrågningar. Så vi planerar men är beredda att ställa in.

– Jag skulle också vilja åka norrut och hälsa på mina samiska släktingar. Jag har också ett projekt på gång med Region Västernorrland

– Det finns så mycket saker att göra – det är ingen hejd egentligen.

Per-Elof har redan insett att han kommer att måsta parera och skapa tid för sin egen konst så att han inte blir för uppbokat.

– Jag har nog haft tur som varit liten och flexibel. Jag har kunnat växa i huvudet istället för fysiskt, avslutar han.