Konkurshotet mot Nordex togs tillbaka av Active Works – igen

I början av december förra året startade turerna kring vindkraftsföretaget Nordex och Active Works, där den senare begärde Nordex i konkurs.

Arbetet vid Hästkullen har av olika anledningar stått stilla sedan i oktober. Och Active Works säger sig inte ha fått betalt för arbetet vid platsen och inte heller de underentreprenörerna som jobbat där. Fodringarna på Nordex ska uppgå till omkring 84 miljoner kronor.

Active Works ska först ha tagit tillbaka ansökan om konkurs för att förhandlingar mellan parterna skulle ha inletts. Den planerade tingsrättsförhandlingen ställdes därför in. 28 december rapporterade vi att de ännu en gång gjort en ansökan om Nordex konkurs, vilket ska ha varit samma ansökan som tidigare.

Under fredagen förhandlades denna ansökan i Uppsala tingsrätt. Enligt SVT ska Active Works efter flera timmars förhandlingar ännu en gång tagit tillbaka sin ansökan.

Till SVT säger rådmannen Riika Liljenfeldt att Active Works istället avser att ta tvisten till skiljenämnd. Ingen prövning av konkursansökan ska ha skett och ärendet har avskrivits från ytterligare prövning.

Enligt SVT omsätter Nordex 30 miljarder kronor per år. Och de ska under de senaste dagarna betalat underentreprenörer vid Hästkullen utan att gå via Active Works, som haft i uppdrag att kontraktera underentreprenörerna vid arbetet.

SVT skrev under torsdagen också att arbetet vid Hästkullen beräknas komma igång igen inom några veckor.